Лікар-імунолог пояснив, як українці захистяться від COVID-19

Експерт заявив, що в Україні на цей момент використано близько мільйона доз вакцин, і це дуже мало.

"Ми рухаємося до природного захисту суспільства значно швидше, ніж за допомогою вакцинації... ця кількість вакцинованих не бере участі у створенні колективного захисту суспільства. Це важливо для вакцинованих, тому що вакцинація рятує їх від захворювання і від абсолютно реальної смерті. Але не вносить свій внесок у створення колективного захисту, тому що, умовно кажучи, сьогодні 40% вже перехворіли і мають природний захист, і всього лише 2,5% вакциновані однією дозою", - пояснив лікар.

Експерт зазначив, що така ситуація не може не засмучувати, адже на шляху створення природного захисту губляться життя людей.

При цьому він додав, що в інших країнах, наприклад, в Ізраїлі або Великобританії завдяки вакцинації створено колективний захист. Це дозволило практично зупинити епідемію.