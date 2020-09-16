Лікар-дієтолог назвав небезпечні при схудненні продукти. Медик повідомляє, що продукти, що підвищують рівень інсуліну, сприяють накопиченню жиру. Тому при виборі продуктів для зниження ваги потрібно враховувати інсулінемічний індекс. Про це лікар-дієтолог Олексій Ковальов написав у своєму блозі в Instagram.

Лікар пояснює, що інсуліновий або інсулінемічний індекс показує, як підвищується рівень інсуліну в крові у відповідь на вживання певного продукту. Чим нижче цифри ІІ, тим менший інсуліновий відгук викликає ця їжа.

Найвищий інсуліновий відгук викликає їжа, багата цукром і вуглеводами. Однак білкові продукти (особливо молочні та бобові) теж провокують підйом інсуліну. А ось багата жирами їжа яка оливкова олія та вершкове масло, бекон, сир або арахіс, навпаки, не викликає швидкого викиду цього гормону.

"Інсулін - жиронакопичувальний гормон. Його постійно високий рівень в крові провокує або посилює набір ваги. Підвищується інсулінорезистентність - перший крок на шляху до діабету. Нарешті, вечеряючи продуктами з високим ІІ, ми блокуємо роботу іншого гормону - соматотропіну, який спалює жирову тканину під час сну", - наголошує лікар.

Медик зазначає, що інсуліновий відгук на один і той самий продукт може бути індивідуальним.

"Багато що залежить від поєднання продуктів, способів приготування, мікрофлори кишечнику та інших факторів. Але приблизні загальні значення ІІ продуктів можна знайти в інтернеті", - підсумував дієтолог.

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