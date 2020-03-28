Лікар дав шокуючий прогноз по COVID-19 в Україні: рахунок на мільйони

Коронавірус в Україні вже став причиною смерті восьми українців, більше трьохсот захворіло COVID-19. Колишній головний санітарний лікар України Святослав Протас дав невтішний прогноз щодо числа захворілих і померлих. Скільки українців може перехворіти і померти від коронавіруса і чому важливо дотримуватися правил карантину - в матеріалі Styler.

На думку лікаря, пандемія коронавіруса закінчиться, коли у людей сформується так званий "колективний імунітет". Але для цього потрібно, щоб перехворіло від 30 до 70% українців, пише Обозреватель.

Тільки після цього циркуляція коронавіруса, як і будь-якого іншого збудника, припиниться.

"Якщо ми говоримо про пікову цифру в Україні, це може бути 70% населення. В абсолютних числах - це понад 20 млн осіб", - заявив Протас.

При цьому, на думку лікаря, ніякі карантинні заходи не здатні зупинити епідемію, навіть найсерйозніші. Але обмеження можуть істотно знизити інтенсивність поширення коронавіруса. Це потрібно для того, щоб українські лікарні могли впоратися з кількістю хворих.

Що стосується показників летальності, Протас провів паралелі з Китаєм та Італією. Так, в Китаї смертність від COVID-19 склала 2%, а в Італії більше 10%. Ці цифри залежать від готовності медицини країни.

Наприклад, у Китаї на одного епідеміолога припадало 1,5 тисячі населення, то в Україні - 150 тисяч. Така нестача висококваліфікованих кадрів може призвести до величезної кількості смертей.

"Якщо має перехворіти понад 20 млн українців, померлих може бути 2 млн осіб, - заявив лікар і додав, що українці повинні розуміти можливі наслідки і відповідальність, дотримуючись карантину і правил гігієни.

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