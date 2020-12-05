Лікар дав прогноз щодо третьої хвилі коронавірусу: перехворіють 30% українців

Лікар попередив про третю хвилю коронавірусу в Україні (колаж РБК-Україна)

На Україну чекає третя хвиля коронавірусу, яка стане останньою і триватиме близько 6-8 місяців. За цей період в країні заразиться до 30% населення.

Такий прогноз головний лікар однієї з приватних клінік у Києві Тарас Жиравецький дав в інтерв'ю ТСН.

Він зазначив, що очікування медиків щодо третьої хвилі COVID-19 спираються на модель іспанського грипу, яка була запротокольована в 1918 році.

"Перша хвиля була маленькою, де перехворіло 5-10% населення. Зараз у нас друга хвиля, яка почалась, практично, у серпні, і теоретично вона має досягти піку десь наприкінці січня - на початку лютого.", - розповів лікар.

Жиравецький вважає, що потім настане спад захворюваності коронавірусною хворобою. Така "пауза" триватиме близько 5-6 місяців. У цей період кількість випадків госпіталізацій також буде меншою.

При цьому наразі чітко простежується тенденція до наростання госпіталізації через COVID-19, каже лікар.

"Зараз ми піднімаємось, до середини літа буде спуск. Потім може бути так само, як і цього літа - орієнтовно два місяці легших, де буде мало випадків реєструватись і менше госпіталізацій, а потім, десь у середині серпня, теоретично, має прийти третя хвиля, де може перехворіти 25-30% населення. І вона триватиме приблизно 6-8 місяців", - поділився прогнозом Жиравецький.

Також медик висловився щодо очікуваної дати повного закінчення епідемії, коли COVID-19 геть зникне.

"Якщо орієнтовно, то в березні цього року розпочався коронавірус, а в 2022 році має зникнути", - заявив лікар.

Раніше повідомлялося, що доктор Тарас Жиравецький назвав причини, чому в Україні молодь стала частіше хворіти COVID-19.

Нагадаємо також, що нещодавно лікар-інфекціоніст Ольга Голубовська розкрила, коли "агресивний" коронавірус піде на спад.