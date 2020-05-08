Лікар з Білорусі розкрив страшну правду про коронавірус: смерті множте на 7

Коронавірус в Білорусі за темпами поширення випереджає сусідні країни, але президент країни впевнено заперечує небезпеку інфекції для своїх громадян. Як повідомляють деякі місцеві ЗМІ, кількість смертей ретельно приховують, а число інфікованих в країні набагато більше, опублікованих державою цифр. Лікар Олександр Лобан, який живе в Гродно, розповів про реальну картину того, що відбувається в країні.

"Я не можу сказати, скільки дійсно в Білорусі хворих коронавірусом Covid-19. Але думаю, що цифру, яку зараз озвучує білоруський МОЗ, можна множити як мінімум на три. Лукашенко сам сказав, що коронавірусні пневмонії зараз становлять 30% від усіх зареєстрованих випадків цього захворювання", - розповів медик "Апострофу".

На думку Олександра, МОЗ "малює" цифри, які вигідні президентові Олександру Лукашенку.

"Кількість померлих зовсім не відповідає дійсності. Цифри, які дає МОЗ, – а 5 травня вони повідомили про 107 смертей - можна множити навіть не на 3, а на 5, 7. В районних центрах десятки померлих. Але у людей фіксуються інші діагнози", - розповів медик.

За словами експерта, президент Олександр Лукашенко "розтоптав громадянське суспільство" і він хоче бути "найкрутішим пацаном на районі".

Також Лобан зазначив, що рівень медицини в країні так і залишився на рівні пострадянських країн.

Як ми раніше писали, медик розповіла про "пекло" в лікарнях Білорусі.