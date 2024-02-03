Упражнения, которые помогут преодолеть боль в спине (видео)

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Как отличить боль в почках от боли в спине

Боль в спине может возникать не только вследствие нарушения нормальных топографо-анатомических "взаимоотношений" между структурами позвоночника, но и из-за проблем с почками, которые расположены по обе стороны тела (чуть ниже грудной клетки) и буквально "упираются" в мышцы спины.

Отличить боль в почках от боли в спине можно проанализировав симптомы - расположение боли, ее тип и тяжесть.

Боль в почках:

ощущается сбоку от позвоночника (чаще с одной стороны) - между нижней частью грудной клетки и бедрами

обычно является острой (если причина в камне) или тупой (если имеется инфекция)

чаще всего является постоянной

не меняется во время движения и не исчезает без лечения

может "отдавать" во внутреннюю часть бедра или нижнюю часть живота

может сопровождаться лихорадкой, ознобом, тошнотой (рвотой), мутной (темной) мочой, острой потребностью в мочеиспускании (с вероятным болевым ощущением) и т.д.

Боль в спине (дорсалгия):

может ощущаться в любом месте спины, однако чаще всего локализуется в нижней части (или в одной из ягодиц)

является тупой (если проблема в мышцах) или похожа на острое жжение (если проблема в нервах)

может распространяться на заднюю поверхность бедра или вниз по ягодице к голени (или даже стопе)

может касаться одной или обеих сторон спины

может усиливаться во время движения, в результате длительного сидения или стояния

может уменьшаться при изменении положения тела

может изменяться в зависимости от длительности болевых ощущений

может сопровождаться мышечным спазмом (в болезненном участке), повышенной чувствительностью во время прикосновения, опухлостью, онемением или слабостью (в одной или обеих ногах)

Куда обращаться если болит спина

Если спина болит сильно и на протяжении длительного времени, следует обязательно обратиться к специалистам.

При условии, что боль терпима, можно посетить семейного врача. Он выслушает ваши жалобы, осмотрит проблемный участок и скоординирует дальнейшие действия - могут потребоваться некоторые анализы, дополнительные виды обследования (рентген, КТ, УЗИ и т.п.), а также консультация с неврологом или другими специалистами.

Если спина заболела очень резко, терпеть нет мочи, а к терапевту "не пробиться", следует немедленно ехать в отделение экстренной медицинской помощи (или в крайнем случае - вызвать "скорую").

В некоторых случаях (если вы точно знаете, что проблема - не во внутренних органах) "разгрузить" поясницу и быстро преодолеть боль в нижней части спины помогут простые, но эффективные упражнения.

Как правильно спать, чтобы не болела спина

Чтобы после сна ничего не болело, эксперты советуют спать на спине, поскольку в таком положении вес тела распределяется наиболее равномерно.

Для того чтобы сохранить "естественную кривизну" тела, можно положить под спину небольшую подушку или свернутое полотенце.

Если же на спине по какой-то причине спать у вас не получается, можно попробовать спать на разных боках. При этом для дополнительной "поддержки" советуют положить между коленями подушку.

Такая поза способствует расслаблению мышц и разгружает позвоночник.

Кроме того, чтобы не болела спина, стоит:

выбрать оптимальный ортопедический матрас (принимающий форму изгибов тела и разгружающий спину)

спать на небольшой, тонкой и мягкой подушке (чтобы шейный отдел позвоночника не "проваливался" или, наоборот, не "выпирал")

соблюдать режим сна и спать не более 7-9 часов подряд (во избежание пережатия нервных окончаний и деформации межпозвоночных дисков)

Если при всех стараниях спина после сна все же болит, может пригодиться специальная ежедневная гимнастика.