Упражнения, которые помогут преодолеть боль в спине (видео)

Устали от болей в спине? Снять боль в пояснице можно в домашних условиях с помощью эффективных упражнений на спину!
РБК-Украина (проект Styler) рассказывает, как избавиться от болей в пояснице, чтобы ваша спина радовала вас здоровьем каждый день.
При подготовке материала были использованы следующие источники: Apteka24, UroSvit, Liki24, "Актив-Центр".
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Боль в спине может возникать не только вследствие нарушения нормальных топографо-анатомических "взаимоотношений" между структурами позвоночника, но и из-за проблем с почками, которые расположены по обе стороны тела (чуть ниже грудной клетки) и буквально "упираются" в мышцы спины.
Отличить боль в почках от боли в спине можно проанализировав симптомы - расположение боли, ее тип и тяжесть.
Боль в почках:
Боль в спине (дорсалгия):
Если спина болит сильно и на протяжении длительного времени, следует обязательно обратиться к специалистам.
При условии, что боль терпима, можно посетить семейного врача. Он выслушает ваши жалобы, осмотрит проблемный участок и скоординирует дальнейшие действия - могут потребоваться некоторые анализы, дополнительные виды обследования (рентген, КТ, УЗИ и т.п.), а также консультация с неврологом или другими специалистами.
Если спина заболела очень резко, терпеть нет мочи, а к терапевту "не пробиться", следует немедленно ехать в отделение экстренной медицинской помощи (или в крайнем случае - вызвать "скорую").
В некоторых случаях (если вы точно знаете, что проблема - не во внутренних органах) "разгрузить" поясницу и быстро преодолеть боль в нижней части спины помогут простые, но эффективные упражнения.
Чтобы после сна ничего не болело, эксперты советуют спать на спине, поскольку в таком положении вес тела распределяется наиболее равномерно.
Для того чтобы сохранить "естественную кривизну" тела, можно положить под спину небольшую подушку или свернутое полотенце.
Если же на спине по какой-то причине спать у вас не получается, можно попробовать спать на разных боках. При этом для дополнительной "поддержки" советуют положить между коленями подушку.
Такая поза способствует расслаблению мышц и разгружает позвоночник.
Кроме того, чтобы не болела спина, стоит:
Если при всех стараниях спина после сна все же болит, может пригодиться специальная ежедневная гимнастика.
Напомним, ранее мы рассказывали, чего категорически нельзя делать при болях в спине.
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