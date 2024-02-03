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Упражнения, которые помогут преодолеть боль в спине (видео)

Гимнастика для спины (фото: Freepik)
Автор: Ирина Костенко

Устали от болей в спине? Снять боль в пояснице можно в домашних условиях с помощью эффективных упражнений на спину!

РБК-Украина (проект Styler) рассказывает, как избавиться от болей в пояснице, чтобы ваша спина радовала вас здоровьем каждый день.

При подготовке материала были использованы следующие источники: Apteka24, UroSvit, Liki24, "Актив-Центр".

Содержание

Как отличить боль в почках от боли в спине

Боль в спине может возникать не только вследствие нарушения нормальных топографо-анатомических "взаимоотношений" между структурами позвоночника, но и из-за проблем с почками, которые расположены по обе стороны тела (чуть ниже грудной клетки) и буквально "упираются" в мышцы спины.

Отличить боль в почках от боли в спине можно проанализировав симптомы - расположение боли, ее тип и тяжесть.

Боль в почках:

  • ощущается сбоку от позвоночника (чаще с одной стороны) - между нижней частью грудной клетки и бедрами
  • обычно является острой (если причина в камне) или тупой (если имеется инфекция)
  • чаще всего является постоянной
  • не меняется во время движения и не исчезает без лечения
  • может "отдавать" во внутреннюю часть бедра или нижнюю часть живота
  • может сопровождаться лихорадкой, ознобом, тошнотой (рвотой), мутной (темной) мочой, острой потребностью в мочеиспускании (с вероятным болевым ощущением) и т.д.

Боль в спине (дорсалгия):

  • может ощущаться в любом месте спины, однако чаще всего локализуется в нижней части (или в одной из ягодиц)
  • является тупой (если проблема в мышцах) или похожа на острое жжение (если проблема в нервах)
  • может распространяться на заднюю поверхность бедра или вниз по ягодице к голени (или даже стопе)
  • может касаться одной или обеих сторон спины
  • может усиливаться во время движения, в результате длительного сидения или стояния
  • может уменьшаться при изменении положения тела
  • может изменяться в зависимости от длительности болевых ощущений 
  • может сопровождаться мышечным спазмом (в болезненном участке), повышенной чувствительностью во время прикосновения, опухлостью, онемением или слабостью (в одной или обеих ногах)

Куда обращаться если болит спина

Если спина болит сильно и на протяжении длительного времени, следует обязательно обратиться к специалистам.

При условии, что боль терпима, можно посетить семейного врача. Он выслушает ваши жалобы, осмотрит проблемный участок и скоординирует дальнейшие действия - могут потребоваться некоторые анализы, дополнительные виды обследования (рентген, КТ, УЗИ и т.п.), а также консультация с неврологом или другими специалистами.

Если спина заболела очень резко, терпеть нет мочи, а к терапевту "не пробиться", следует немедленно ехать в отделение экстренной медицинской помощи (или в крайнем случае - вызвать "скорую").

В некоторых случаях (если вы точно знаете, что проблема - не во внутренних органах) "разгрузить" поясницу и быстро преодолеть боль в нижней части спины помогут простые, но эффективные упражнения. 

 

Как правильно спать, чтобы не болела спина

Чтобы после сна ничего не болело, эксперты советуют спать на спине, поскольку в таком положении вес тела распределяется наиболее равномерно.

Для того чтобы сохранить "естественную кривизну" тела, можно положить под спину небольшую подушку или свернутое полотенце.

Если же на спине по какой-то причине спать у вас не получается, можно попробовать спать на разных боках. При этом для дополнительной "поддержки" советуют положить между коленями подушку.

Такая поза способствует расслаблению мышц и разгружает позвоночник.

Кроме того, чтобы не болела спина, стоит:

  • выбрать оптимальный ортопедический матрас (принимающий форму изгибов тела и разгружающий спину)
  • спать на небольшой, тонкой и мягкой подушке (чтобы шейный отдел позвоночника не "проваливался" или, наоборот, не "выпирал")
  • соблюдать режим сна и спать не более 7-9 часов подряд (во избежание пережатия нервных окончаний и деформации межпозвоночных дисков)

Если при всех стараниях спина после сна все же болит, может пригодиться специальная ежедневная гимнастика.

 

Напомним, ранее мы рассказывали, чего категорически нельзя делать при болях в спине.

Читайте также, что делать, если сорвали спину.

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