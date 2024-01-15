Влияет на сердце и снижает давление: нутрициолог назвала пищу, которая должна быть в рационе

Квашеная капуста, соленые огурцы и кефир - эти знакомые всем с детства продукты, обладающие полезными свойствами для здоровья. Оказалось, что ферментированные продукты могут улучшить состояние здоровья и уберечь от некоторых болезней.
Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Instagram-страницу нутрициолога и физиолога Ольги Дорош.
Ферментация пищи - это процесс изменения свойств пищи с помощью микроорганизмов. Во время такого процесса образуются витамины и минералы, производятся биологически активные пептиды.
Натто, мисо, кимчи, комбуча, темпе, харкарл - это неизвестные слова для кого-то, но вместе с квашеными овощами, йогуртом, кефиром, сыром гаудой, они являются отличными примерами ферментированных продуктов, обладающих полезными свойствами.
"Ферментацию мы ели где-то со времен неолита и оказывается в мире, существует более 100 ее вариантов (есть даже ферментированная акула)", - говорится в сообщении.
Преимущества ферментированных продуктов таковы:
Нутрициолог отметила, что квашеная капуста гораздо легче усваивается, чем сырая и будет вызывать меньше дискомфорта.
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