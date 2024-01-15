Влияет на сердце и снижает давление: нутрициолог назвала пищу, которая должна быть в рационе

Что такое ферментация пищи

Ферментация пищи - это процесс изменения свойств пищи с помощью микроорганизмов. Во время такого процесса образуются витамины и минералы, производятся биологически активные пептиды.

Натто, мисо, кимчи, комбуча, темпе, харкарл - это неизвестные слова для кого-то, но вместе с квашеными овощами, йогуртом, кефиром, сыром гаудой, они являются отличными примерами ферментированных продуктов, обладающих полезными свойствами.

"Ферментацию мы ели где-то со времен неолита и оказывается в мире, существует более 100 ее вариантов (есть даже ферментированная акула)", - говорится в сообщении.

Какая польза для здоровья

Преимущества ферментированных продуктов таковы:

ферментация делает более доступными для усвоения некоторые питательные вещества (цинк, железо). А еще являются источниками витамина С и К и витаминов группы B

они являются источником пробиотиков и пребиотиков.

улучшают пищеварение: служат источниками энергии для слизистой и кишечника.

в процессе брожения уменьшаются олигосахариды, которые у некоторых вызывают метеоризм и проблемы с пищеварением

молочная кислота связана с повышением выносливости у спортсменов, употребляющих ферментированные овощи

положительно влияют на работу иммунной системы

способствуют улучшению психического здоровья

могут способствовать потере веса

улучшают здоровье сердца и снижают давление

оказывают антимикробное действие

Нутрициолог отметила, что квашеная капуста гораздо легче усваивается, чем сырая и будет вызывать меньше дискомфорта.