Влияет на сердце и снижает давление: нутрициолог назвала пищу, которая должна быть в рационе
Квашеная капуста, соленые огурцы и кефир - эти знакомые всем с детства продукты, обладающие полезными свойствами для здоровья. Оказалось, что ферментированные продукты могут улучшить состояние здоровья и уберечь от некоторых болезней.
Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Instagram-страницу нутрициолога и физиолога Ольги Дорош.
Что такое ферментация пищи
Ферментация пищи - это процесс изменения свойств пищи с помощью микроорганизмов. Во время такого процесса образуются витамины и минералы, производятся биологически активные пептиды.
Натто, мисо, кимчи, комбуча, темпе, харкарл - это неизвестные слова для кого-то, но вместе с квашеными овощами, йогуртом, кефиром, сыром гаудой, они являются отличными примерами ферментированных продуктов, обладающих полезными свойствами.
"Ферментацию мы ели где-то со времен неолита и оказывается в мире, существует более 100 ее вариантов (есть даже ферментированная акула)", - говорится в сообщении.
Какая польза для здоровья
Преимущества ферментированных продуктов таковы:
- ферментация делает более доступными для усвоения некоторые питательные вещества (цинк, железо). А еще являются источниками витамина С и К и витаминов группы B
- они являются источником пробиотиков и пребиотиков.
- улучшают пищеварение: служат источниками энергии для слизистой и кишечника.
- в процессе брожения уменьшаются олигосахариды, которые у некоторых вызывают метеоризм и проблемы с пищеварением
- молочная кислота связана с повышением выносливости у спортсменов, употребляющих ферментированные овощи
- положительно влияют на работу иммунной системы
- способствуют улучшению психического здоровья
- могут способствовать потере веса
- улучшают здоровье сердца и снижают давление
- оказывают антимикробное действие
Нутрициолог отметила, что квашеная капуста гораздо легче усваивается, чем сырая и будет вызывать меньше дискомфорта.
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