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Влияет на сердце и снижает давление: нутрициолог назвала пищу, которая должна быть в рационе

Понедельник 15 января 2024 10:13
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Влияет на сердце и снижает давление: нутрициолог назвала пищу, которая должна быть в рационе Чем полезна ферментированная пища (фото: Freepik)
Автор: Татьяна Самарук
Эксперт: Ольга Дорош

Квашеная капуста, соленые огурцы и кефир - эти знакомые всем с детства продукты, обладающие полезными свойствами для здоровья. Оказалось, что ферментированные продукты могут улучшить состояние здоровья и уберечь от некоторых болезней.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Instagram-страницу нутрициолога и физиолога Ольги Дорош.

Что такое ферментация пищи

Ферментация пищи - это процесс изменения свойств пищи с помощью микроорганизмов. Во время такого процесса образуются витамины и минералы, производятся биологически активные пептиды.

Натто, мисо, кимчи, комбуча, темпе, харкарл - это неизвестные слова для кого-то, но вместе с квашеными овощами, йогуртом, кефиром, сыром гаудой, они являются отличными примерами ферментированных продуктов, обладающих полезными свойствами.

"Ферментацию мы ели где-то со времен неолита и оказывается в мире, существует более 100 ее вариантов (есть даже ферментированная акула)", - говорится в сообщении.

Какая польза для здоровья

Преимущества ферментированных продуктов таковы:

  • ферментация делает более доступными для усвоения некоторые питательные вещества (цинк, железо). А еще являются источниками витамина С и К и витаминов группы B
  • они являются источником пробиотиков и пребиотиков.
  • улучшают пищеварение: служат источниками энергии для слизистой и кишечника.
  • в процессе брожения уменьшаются олигосахариды, которые у некоторых вызывают метеоризм и проблемы с пищеварением
  • молочная кислота связана с повышением выносливости у спортсменов, употребляющих ферментированные овощи
  • положительно влияют на работу иммунной системы
  • способствуют улучшению психического здоровья
  • могут способствовать потере веса
  • улучшают здоровье сердца и снижают давление
  • оказывают антимикробное действие

Нутрициолог отметила, что квашеная капуста гораздо легче усваивается, чем сырая и будет вызывать меньше дискомфорта.

Ранее мы сообщали, какие продукты помогут быстро согреться.

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