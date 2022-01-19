Вперше в Україні однорічному малюку трансплантували печінку від посмертного донора (фото)

В Україні однорічному малюку вперше трансплантували печінку від посмертного донора. Унікальну операцію провели 12 січня у Львові.
Про це повідомляє Перше територіальне медичне об'єднання міста Львова.
Так, хлопчика звати Артем, він з маленького села на Прикарпатті. Вага дитини всього 9,5 кг.
Малюк народився із непрохідними жовчовивідними шляхами, через це ще на третьому місяці життя мав страшний діагноз – атрезія жовчних протоків, виражена печінкова недостатність.
Хлопчик мав жовту шкіру та склери очей, великий животик, його печінка поступово відмовляла.
Зокрема, єдиним шансом врятувати малюка була трансплантація печінки, але її від посмертного донора таким маленьким діткам в нашій країні ще не робили. Все тому, що в родини хлопчику за донора не підходив ніхто.
Донором став 44-річний чоловік, у його мозку розірвалася аневризма і врятувати його лікарі не змогли. Тому родина чоловіка підписала згоду на вилучення органів.
Печінку, яка поза тілом "живе" максимум 12 годин, з Вінниці доправив вертоліт Нацполіції.
"Спершу лікарям треба було розділити донорську печінку, аби взяти для маленького Артемчика її частину. Потім розпочалася сама трансплантація, яка тривала до ранку - це близько 12 годин", - кажуть у лікарні.
Зараз малюк перебуває під цілодобовим наглядом медиків.
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