Вперше в країні: українець з синдромом Дауна отримав вищу освіту

Лучанин Богдан Кравчук вперше в Україні отримав вищу освіту. Справа в тому, що у хлопця синдром Дауна, але це зовсім не завадило йому досягти успіху та отримати диплом бакалавра історії. Таким чином молодий хлопець став першою в історії України сонячною людиною, яка закінчила виш.

Про це на своїй сторінці у Facebook написала Леся Бондарук. Вона подякувала українським журналістам, які писали про сонячного хлопця, а також всім тим, хто вірив в особливого українця.

Фото: Богдан Кравчук (Леся Бондарук/Facebook)

"Сьогодні лучанин Богдан Кравчук отримав диплом бакалавра історії!!!

Він перший в Україні хлопець з Синдромом Дауна, який здобув вищу освіту!

Пам'ятаю як 5 років тому ми з його мамою Євгенія Кінах боролися за його право на вищу освіту. Виявилося, що радянську норму з 70-х років про заборону на вищу освіту людям з особливими потребами можна побороти сучасними підходами до освіти. Велике дякую міністру освіти Сергію Квіту та його заступнику Павлу Полянському, які зрозуміли і підтримали право особливих дітей на вищу освіту", - написала Леся.

Вона зазначила, що всі п'ять років Богдан сумлінно вчився і часто був набагато успішніше звичайних студентів.

"Богдан так любить історію, що він не міг бути іншим і не міг підвести високу довіру до його можливостей. У його успіхах велика допомога Мами - Євгенії Кінах, яка була незмінним асистентом свого любимого студента", - додала Леся.

Приклад Богдана - це промінь надії для особливих дітей України. Хочеться вірити, що в нашому суспільстві для них і для Богдана знайдеться робота за фахом.

"А ще дякую багатьом журналістам, які часто писали і знімали сюжети про Богдана. Його приклад - це промінь надії багатьом батькам особливих дітей. Бо відтепер вони знають, що якщо вірити у своїх дітей і розвивати їхні можливості, то мрії збуваються. Я щаслива сьогодні, що причетна до історії освіти Богдана Кравчука. Сподіваюся і молю Бога, що у нашому суспільстві знайдеться для нього робота за фахом, і він зможе самостійно заробляти на прожиття", - підсумувала Леся.

Скріншот поста (Леся Бондарук/Facebook)

В коментарях люди похвалили хлопця і побажали йому успіху.

Молодець. Тільки вперед!

Молодець.

Мої щирі вітання!

Хай Бог тебе благословляє!

Скріншот коментарів (Леся Бондарук/Facebook)

Як ми вже раніше писали, семирічна українка з синдромом Дауна завдяки відео стала знаменитістю в США. Софія Санчес розповіла на відео, що синдром Дауна – це не страшно.

До речі, хлопчик з синдромом Дауна дав старт благодійному турніру з міні-футболу. Понад 160 тисяч гривень вдалося зібрати для Центру раннього розвитку, який допомагає "сонячним дітям" та їх батькам.