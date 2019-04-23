Вперше так багато: у МОЗ здивували списком ліків, за які не треба платити

Держава повністю покриває вартість лікування ряду серйозних хвороб, нагадують у МОЗ. Вартість покривається або повністю, або частково.

У держбюджеті на 2019-й рік на закупівлі передбачили 6,6 мільярдів гривень за 40 напрямами. У Міністерстві нагадали, що ця сума - більша, ніж бюджет на закупівлі у попередні роки (5,9 мільярдів гривень).

Лікування яких серйозних хвороб оплачує держава?

Всі пацієнти з раком крові отримують потрібні препарати

Прямі контракти та відкриті тендери дозволяють ефективно закуповувати ліки, запевняють у МОЗ. Це дозволило покрити потребу у двох важливих препаратах на 100%.

Безкоштовно лікуються пацієнти з ВІЛ та туберкульозом

Цього року у МОЗ планують на 100% покрити потребу за такими важливими напрямами як туберкульоз, антиретровірусна терапія, скринінг, дитяча онкологія, ряд рідкісних захворювань тощо.

Фото: Безкоштовні ліки від серйозних хвороб (pixabay.com)

Вперше – безкоштовні ліки при ювенальному ревматоїдному артриті

МОЗ спільно з пацієнтськими організаціями розширили вікові групи пацієнтів, які хворі на вроджені імунодефіцити та ювенільний ревматоїдний артрит. Для них ліки з'являться в доступі безкоштовно вже цього року, причому не тільки для дітей, а й для дорослих. Вперше у Міністерстві централізовано закуплять потрібне лікування для пацієнтів, які старші за 18 років.

"Кришталевим дітям" закуплять протези

У 2020-му році в Україні будуть закуповувати життєво необхідні протези дітям із із вродженим недосконалим остеогенезом, яких називають "кришталеві діти". Експерти знайшли можливість закупівель таких протезів без залучення додаткового фінансування.

Раніше у Супрун повідомили, що скоро в Україні безкоштовними стануть кілька видів УЗД, важливі скринінги, гастроскопія та інші види діагностики. Кілька простих хірургічних втручань також будуть безкоштовними.

Також У МОЗ нагадали, що при гострому коронарному інфаркті стенти на 100% забезпечує держава, тому за них не потрібно платити.