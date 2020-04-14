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Одна країна повністю перемогла коронавірус: всі хворі вирушили додому

STYLERКоронавірус    14.04.2020 - 22:16
Одна країна повністю перемогла коронавірус: всі хворі вирушили додому
Коронавірус в Гренландії (колаж: РБК-Україна)

Коронавірус в Гренландії вразив 11 осіб і всі вони одужали

Коронавірус в Україні зафіксований у 3 372 осіб. При цьому у всьому світі майже 2 мільйони заражених. У Гренландії інфікованих нараховувалось 11 осіб, але тепер всі вони здорові.

Таким чином Гренландія стала першою територією в світі, яка повністю подолала COVID-19. Про це свідчать дані Worldometer.

Одна країна повністю перемогла коронавірус: всі хворі вирушили додому

Коронавірус в Гренландії (скріншот з worldometers.info)

На острові, який є автономією у складі Данії, місті Нуук випадки коронавірусної інфекції були діагностовані з середини березня до початку квітня. При цьому з 4 квітня не було виявлено жодного нового випадку зараження.

Всього в Гренландії 912 осіб пройшли тест на коронавірус з моменту виявлення першого випадку хвороби.

За даними місцевого видання North High News, у зв'язку з цією подією прем'єр-міністр Кім Кільсе заявив, що влада планує поступове зняття карантину, який був введений через пандемію коронавіруса.

Нагадаємо, що за словами головного санітарного лікаря України Віктора Ляшка "маркерною точкою", після якої стане зрозуміло, чи буде сплеск COVID-19 у країні, стане 24 квітня. Тобто на 5-7 день після Великодня, 19 квітня, буде зрозуміла ситуація з COVID-19.

При цьому Ляшко закликав усіх українців залишатися на Великдень вдома і дивитися богослужіння по телевізору або в інтернеті, щоб зупинити поширення коронавіруса в країні.

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