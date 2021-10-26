Вперше в історії білий ведмідь вбив і зжер північного оленя: драматичні кадри

Білих ведмедів часто називають морськими ссавцями, адже ці хижаки витривалі плавці, і проводять більшу частину часу на пакових льодах і в Північному Льодовитому океані.

І ось зараз дослідники побачили, як біла ведмедиця, яка справила враження здорової та ситої, погналася за оленем у воду і переслідувала його там.

Подія далі вразила спостерігачів: полярний ведмідь вкусив оленя і, затяг здобич під воду, ймовірно, втопивши.

"Я була шокована. Я думав, що олені добре плавають, а у ведмедя будуть великі проблеми з полюванням на оленів", - сказала Ізабела Кулашевич.

Дослідники опублікували спостереження та кадри, зроблені кухарем станції Матеушем грушкою, в журналі Polar Biology.

Хвилин через 15 білий ведмідь повернув здобич на сушу і за раз з'їв близько половини тварини. Після цього самка заснула і повернулася через кілька годин, щоб знову поласувати тушею.

Білий ведмідь з'їв північного оленя, якого спіймав у воді під час полювання (фото: P. Nowosa / P Ulandowska-Monarcha CC BY 4.0)

Залишки нещасного оленя пізніше доїли до кінця песці та чайки.

Наступного дня польські дослідники знайшли того ж ведмедя біля станції вже з новою тушею північного оленя. Наївшись, клишоногий зник у просторах Хорнсунда на Шпіцбергені.

Білий ведмідь зазвичай полює на тюленів, але, виявилося, не відмовляється і від північного оленя (фото: Майкл Венгер / polarjournal.ch(

Про те, що північний олень входить в меню білих ведмедів, підозрювали давно, як показує огляд відповідної літератури. Але те, що ці хижаки вбивають свою здобич у воді та навіть не зупиняються на дорослих оленях-самцях, наживо ще не спостерігалося.

Відео: полювання білого ведмедя на оленя у воді на Шпіцбергені

Експерти сходяться на думці, що на суші у білих ведмедів не буде особливих шансів зловити швидших і спритніших північних оленів. Так, ведмеді можуть дуже швидко бігати на короткі дистанції, але вони дуже швидко перегріваються через жир і хутро. Хоча білі ведмеді - чудові плавці, також раніше вважали малоймовірним, що вони можуть здолати у воді таку тварину, як північний олень, який важить близько 100 кілограмів.