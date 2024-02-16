Впервые в мире ребенок излечился от смертельного рака мозга

По словам исследователей и врачей, которые лечили мальчика, Лукас из Бельгии стал первым ребенком в мире, который излечился от глиомы ствола мозга, особенно опасного рака. Опухоль, имеющая полное название диффузная внутренняя глиома моста (ДИПГ), ежегодно диагностируется примерно у 300 детей в США и до 100 во Франции.

Медицинское сообщество высоко оценило достижения, которые означают, что 85 процентов детей теперь выживают более пяти лет после того, как у них диагностирован рак.

Но перспективы для детей с опухолью DIPG остаются мрачными - большинство из них не живут и года после постановки диагноза. Недавнее исследование показало, что через два года в живых осталось только 10 процентов.

Лучевая терапия иногда может замедлить быстрое развитие агрессивной опухоли, но эффективность против нее не доказана.

Лукас и его семья приехали из Бельгии во Францию, чтобы он мог стать одним из первых пациентов, присоединившихся к исследованию BIOMEDE, в котором тестируются потенциальные новые лекарства от DIPG.

С самого начала Лукас резко отреагировал на лекарство от рака эверолимус, которое ему назначили случайным образом.

"После серии МРТ я наблюдал, как опухоль полностью исчезла", - рассказал Грилл, руководитель программы лечения опухолей головного мозга в онкологическом центре Гюстава Русси в Париже.

Но врач не осмелился прекратить курс лечения – по крайней мере, до тех пор, пока полтора года назад Лукас не сообщил, что все равно больше не принимает лекарства.

"Я не знаю ни одного подобного ему случая в мире", - говорит Грилл.

Еще неизвестно, почему Лукас так полностью выздоровел и как его случай может помочь другим детям, таким как он, в будущем.

Семь других детей, участвовавших в исследовании, выжили спустя годы после постановки диагноза, но только у Лукаса опухоль полностью исчезла.

Причина, по которой эти дети реагировали на лекарства, а другие нет, вероятно, связана с "биологическими особенностями" их индивидуальных опухолей, сказал Грилл.

"Опухоль Лукаса имела чрезвычайно редкую мутацию, которая, как мы полагаем, сделала ее клетки гораздо более чувствительными к препарату", - добавил он.

Исследователи изучают генетические аномалии опухолей пациентов, а также создают опухолевые "органоиды", представляющие собой массы клеток, производимые в лаборатории.

"Случай Лукаса дает реальную надежду. Мы попытаемся воспроизвести in vitro различия, которые мы выявили в его клетках ", - сказала Мари-Анн Дебли, исследователь, курирующий работу лаборатории.

Команда хочет воспроизвести его генетические различия в органоидах, чтобы посмотреть, можно ли будет затем уничтожить опухоль так же эффективно, как это было у Лукаса.

Если это сработает, "следующим шагом будет поиск препарата, который будет оказывать такое же воздействие на опухолевые клетки, как и эти клеточные изменения", - добавила Дебли.

Хотя исследователи воодушевлены этим новым выводом, они предупреждают, что до любого возможного лечения еще далеко.

"В среднем проходит 10-15 лет с момента, когда первый препарат превратился в лечение - это долгий и затяжной процесс", – сказал Грилл.