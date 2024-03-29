Впервые за 20 лет. Опасную инфекционную болезнь обнаружили в одной из областей

В Луцке у 60-летнего мужчины обнаружили бруцеллез. Эту опасную инфекционную болезнь не фиксировали в области почти два десятилетия.
Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на публикацию Волынского областного ЦУПХ.
В январе у мужчины появились боли в суставах, повышение температуры тела, головная боль, головокружение. В конце февраля мужчина обратился за медицинской помощью.
Через месяц он повторно обратился к врачам, потому что его продолжала беспокоить боль в суставах и мышцах. Инфекционист назначил дополнительные обследования, и те обнаружили возбудитель бруцеллеза.
Специалисты центра в ходе эпидрасследования установили, что больной систематически покупал на рынке у незнакомых людей мясо, молоко и молочные продукты. Употреблял их без термической обработки. Также мужчина держит кроликов, поэтому мог заразиться от них.
Бруцеллез - инфекционное заболевание, передающееся контактным путем от животных-носителей возбудителя, а также их инфицированных продуктов или тканей. Возбудитель может передаться человеку от крупного рогатого скота, овец, коз, свиней, кроликов.
Болезнь может перейти в хроническую с периодическими обострениями. При ней происходит поражение органов движения, нервной и мочеполовой систем организма. От одного человека другому бруцеллез не передается.
Симптомы бруцеллеза очень многообразны. Чаще болезнь начинается остро, с повышения температуры тела до 39-40 градусов, сопровождается ознобом, обильным потоотделением, слабостью, болью в мышцах, увеличением лимфатических узлов, ограничением подвижности суставов.
Признаки заболевания то проявляются, то исчезают в течение 3-4 недель.
Распространенные симптомы бруцеллеза:
Болезнь может вызвать невриты, а еще - сыпь, дерматиты. Также страдает опорно-двигательная система - развиваются артриты, синовиты, бурситы.
Если инфицируется беременная, возникает большой риск выкидыша.
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