Впервые за 20 лет. Опасную инфекционную болезнь обнаружили в одной из областей

Что известно о случае

В январе у мужчины появились боли в суставах, повышение температуры тела, головная боль, головокружение. В конце февраля мужчина обратился за медицинской помощью.

Через месяц он повторно обратился к врачам, потому что его продолжала беспокоить боль в суставах и мышцах. Инфекционист назначил дополнительные обследования, и те обнаружили возбудитель бруцеллеза.

Специалисты центра в ходе эпидрасследования установили, что больной систематически покупал на рынке у незнакомых людей мясо, молоко и молочные продукты. Употреблял их без термической обработки. Также мужчина держит кроликов, поэтому мог заразиться от них.

Что такое бруцеллез

Бруцеллез - инфекционное заболевание, передающееся контактным путем от животных-носителей возбудителя, а также их инфицированных продуктов или тканей. Возбудитель может передаться человеку от крупного рогатого скота, овец, коз, свиней, кроликов.

Болезнь может перейти в хроническую с периодическими обострениями. При ней происходит поражение органов движения, нервной и мочеполовой систем организма. От одного человека другому бруцеллез не передается.

Симптомы бруцеллеза очень многообразны. Чаще болезнь начинается остро, с повышения температуры тела до 39-40 градусов, сопровождается ознобом, обильным потоотделением, слабостью, болью в мышцах, увеличением лимфатических узлов, ограничением подвижности суставов.

Признаки заболевания то проявляются, то исчезают в течение 3-4 недель.

Распространенные симптомы бруцеллеза:

нарушение сна, головная боль

закреп

снижение (отсутствие) аппетита

боли в мышцах и суставах

общая слабость, депрессия

озноб и лихорадка

повышенное потоотделение, сухость во рту

брадикардия

Болезнь может вызвать невриты, а еще - сыпь, дерматиты. Также страдает опорно-двигательная система - развиваются артриты, синовиты, бурситы.

Если инфицируется беременная, возникает большой риск выкидыша.

Как уберечься от болезни