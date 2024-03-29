RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Впервые за 20 лет. Опасную инфекционную болезнь обнаружили в одной из областей

В Луцке зафиксировали опасную болезнь (фото: Freepik)
Автор: Василина Копытко

В Луцке у 60-летнего мужчины обнаружили бруцеллез. Эту опасную инфекционную болезнь не фиксировали в области почти два десятилетия.

Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на публикацию Волынского областного ЦУПХ.

Что известно о случае

В январе у мужчины появились боли в суставах, повышение температуры тела, головная боль, головокружение. В конце февраля мужчина обратился за медицинской помощью.

Через месяц он повторно обратился к врачам, потому что его продолжала беспокоить боль в суставах и мышцах. Инфекционист назначил дополнительные обследования, и те обнаружили возбудитель бруцеллеза.

Специалисты центра в ходе эпидрасследования установили, что больной систематически покупал на рынке у незнакомых людей мясо, молоко и молочные продукты. Употреблял их без термической обработки. Также мужчина держит кроликов, поэтому мог заразиться от них.

Что такое бруцеллез

Бруцеллез - инфекционное заболевание, передающееся контактным путем от животных-носителей возбудителя, а также их инфицированных продуктов или тканей. Возбудитель может передаться человеку от крупного рогатого скота, овец, коз, свиней, кроликов.

Болезнь может перейти в хроническую с периодическими обострениями. При ней происходит поражение органов движения, нервной и мочеполовой систем организма. От одного человека другому бруцеллез не передается.

Симптомы бруцеллеза очень многообразны. Чаще болезнь начинается остро, с повышения температуры тела до 39-40 градусов, сопровождается ознобом, обильным потоотделением, слабостью, болью в мышцах, увеличением лимфатических узлов, ограничением подвижности суставов.

Признаки заболевания то проявляются, то исчезают в течение 3-4 недель.

Распространенные симптомы бруцеллеза:

  • нарушение сна, головная боль
  • закреп
  • снижение (отсутствие) аппетита
  • боли в мышцах и суставах
  • общая слабость, депрессия
  • озноб и лихорадка
  • повышенное потоотделение, сухость во рту
  • брадикардия

Болезнь может вызвать невриты, а еще - сыпь, дерматиты. Также страдает опорно-двигательная система - развиваются артриты, синовиты, бурситы.

Если инфицируется беременная, возникает большой риск выкидыша.

Как уберечься от болезни

  • не употребляйте сырое молоко и молокопродукты
  • потребляйте пищу только известного происхождения
  • потребляйте мясо только после термической обработки
  • не покупайте молочные и мясные продукты на стихийных рынках
Читайте РБК-Украина в Google News
ЛуцкздоровяИнфекции