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Вперед, у минуле! У "ДНР" зганьбилися черговим "прогресом"

Автор: Людмила Жукова

У Донецькій області квитки на поїзд виписують від руки

У Донецькій області, яка тимчасово непідконтрольна Україні, знову зганьбилися черговим нововведенням. Справа в тому, що на залізничному вокзалі Ясинуватій квитки на поїзд виписують від руки. На цей факт звернув увагу блогер під ніком Necto Mancer в Twitter.

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"Сто років не бачив вручну заповненого ж/д квитка. Жесть якась", - підписав фото блогер.

Зазначимо, що судячи по знімку, це квиток на поїзд 5 листопада 2020 року, тобто не старий. Вони виписаний від руки і на ньому красується напис "Донецька залізниця".

В Донецькій області виписують квитки на поїзд від руки (фото: twitter.com/666_mancer)

У коментарях користувачі жартують і сміються над квитками в "ДНР".

  • Вперед, у минуле!
  • А де фігурна обрізка і компостер ? А картонний з дірочкою ? (Є такі, хто побував пасажиром аж в 40-х - 50-х ?)
  • Так, ще в 70-х картонньіе застосовувалися.
  • Добре, що в руку просто не харкнули.
  • Настоящого новороса жоден комп'ютер не здатний замінити.
  • А QR-код намалювати олівцем?

Зазначимо, що залізничні квитки в "ДНР" від руки виписують вже не перший рік. Так, наприклад, 2 роки тому в мережі вже спливали фото-факти, де люди показували квитки старого зразка.

Як ми раніше писали, на Донбасі окупанти ростять з українських дітей майбутніх бойовиків. У майбутньому вони планують замінити російських військових і зі зброєю в руках воювати проти свого ж українського народу.

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