Вперед, у минуле! У "ДНР" зганьбилися черговим "прогресом"

У Донецькій області квитки на поїзд виписують від руки
У Донецькій області, яка тимчасово непідконтрольна Україні, знову зганьбилися черговим нововведенням. Справа в тому, що на залізничному вокзалі Ясинуватій квитки на поїзд виписують від руки. На цей факт звернув увагу блогер під ніком Necto Mancer в Twitter.
"Сто років не бачив вручну заповненого ж/д квитка. Жесть якась", - підписав фото блогер.
Зазначимо, що судячи по знімку, це квиток на поїзд 5 листопада 2020 року, тобто не старий. Вони виписаний від руки і на ньому красується напис "Донецька залізниця".
В Донецькій області виписують квитки на поїзд від руки (фото: twitter.com/666_mancer)
У коментарях користувачі жартують і сміються над квитками в "ДНР".
Зазначимо, що залізничні квитки в "ДНР" від руки виписують вже не перший рік. Так, наприклад, 2 роки тому в мережі вже спливали фото-факти, де люди показували квитки старого зразка.
Як ми раніше писали, на Донбасі окупанти ростять з українських дітей майбутніх бойовиків. У майбутньому вони планують замінити російських військових і зі зброєю в руках воювати проти свого ж українського народу.