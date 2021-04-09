Якщо виникла підозра на коронавірус: куди бігти і що робити

Вона пояснила, що є розроблені алгоритми, клінічні протоколи, згідно з якими проводиться діагностика, лікування та спостереження пацієнтів з COVID-19. У період пандемії будь-який прояв ГРЗ має розцінюватися потенційно, як коронавірусна інфекція.

Лікар перерахувала симптоми: підвищена температура, кашель, нежить, головний біль, слабкість і будь-які звичайні симптоми застуди.

Що робити пацієнтові

Зв'язатися зі своїм лікарем – сімейним, терапевтом, педіатром. Найчастіше це телефонна розмова і лікар може дати свої рекомендації з розказаного перебігу хвороби.

"Хочу сказати, що за цей рік лікарі, в тому числі й поліклінічні (а не тільки ті, хто лікує ковідних хворих у стаціонарах), навчилися розпізнавати хворобу, вже вивчили протокол, вже розуміють, що потрібно з вами робити. Найімовірніше ви отримаєте найпростіші рекомендації - сидіти вдома, пити теплий чай з лимоном, приймати жарознижуючі препарати у випадку високої t і.... не панікувати. Насправді таких рекомендацій в більшості випадків цілком достатньо", - пояснила Куніцина.

Які аналізи можуть знадобиться

1-я група аналізів спрямована на виявлення коронавірусу – це ПЛР та БТ на антиген в носі.

2-я група аналізів спрямована на виявлення захисних антитіл до коронавірусу. Це кров на антитіла методом ІФА (з вени) і БТ (з пальця).

За словами медика, метод БТ зарекомендував себе не кращим чином, і його використовують рідко. А виявлення антитіл покаже, як імунна система відповіла на зараження. Ще для виявлення інфекції використовують метод БТ – швидкий тест на антиген в носопролигові. Він робиться швидко і дає результат. На практиці позитивний аналіз БТ часто підтверджується ПЛР.

Пневмонія розвивається не у всіх і не відразу

"Відразу скажу, що пневмонія розвивається нечасто з першого дня хвороби. Все ж має пройти кілька днів. І, як правило, з появою пневмонії все ж таки з'являються або посилюються симптоми, які змушують запідозрити запалення легенів", - додала лікар і перерахувала симптоми, які повинні насторожити:

Тривала, наполегливо підвищена температура, особливо, якщо в динаміці вона зростає.

Якщо температура нормалізувалася, а потім знову піднялася.

Виражений кашель, поява кров'яне мокротиння (іржаве)

Задишка

Виражена слабкість з наростанням в динаміці.

Якщо виникли такі симптоми, то особистий прийом у лікаря обов'язковий. Потрібно прослухати легені та вирішити, чи потрібні додаткові дослідження. Це може бути ОАК, КТ органів грудної клітки або рентгенографія, коагулограма і Д-димер, пульсикометрія.

"Не поспішайте самі домовлятися і бігти на КТ, особливо з перших днів хвороби. Швидше за все, у вас немає пневмонії в цей період, а величезну дозу променевого навантаження від КТ ви отримуєте. І якщо через кілька днів вам все ж знадобиться це обстеження, то ваш організм отримає подвійну дозу, що не додасть вам здоров'я", - радить доктор.

Вона також зазначила, що норма сатурації – 95%, якщо нижче 92% - привід для медичного втручання.