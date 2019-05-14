Виникає реальний ризик: Комаровський відповів на хвилюючі питання

Євген Комаровський розповів, чи можна сидіти на холодній підлозі і відповів на питання, що хвилюють батьків. Про це розповів доктор у соціальній мережі Instagram на своїй сторінці.

"Ми вже знаємо, що ходити по холодній підлозі босоніж можна. Напрошується висновок, що сидіти теж можна. Ні, не напрошується і не можна", - написав лікар.

Між стопою і сідницями, за словами Комаровського, величезна різниця. Стопа фізіологічно пристосована до того, щоб не віддавати тепло в навколишнє середовище, оскільки вона влаштована трохи інакше.

Від нетривалого контакту з холодним нічого небезпечного не станеться - спочатку виникне спазм судин шкіри, потім спазм судин м'язів. Вже на етапі спазму судин дитина відчуває реальний дискомфорт, тому змінює положення сам.

Проте є ризики виникнення переохолодження:

Відсутність або дуже тонкий шар одягу

Тривалий час контакту (як правило, більше 20 хвилин);

Контакт з великим реально холодним предметом, що має високу теплопровідність.

Фото: (instagram.com/doctor_komarovskiy)

Щоб зменшити ризик, не варто заохочувати сидіння на холодному, але і обмежувати зону повзання тільки теплими ділянками не рекомендується.

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