Вознесение 2025. Можно ли занимать деньги, стирать и мыть голову: объясняем просто

Мыть голову в Вознесение можно или нет?

В день Вознесения Господня мытье головы не запрещено канонически церковными правилами.

Однако в народной традиции существует поверье, что в этот день лучше воздержаться от этого деяния, чтобы не "смыть" с себя счастье, здоровье или Божью благодать, которая считается особенно сильной в праздничный день.

Особенно не рекомендуется мыть голову в первой половине дня, когда продолжается праздничное богослужение в церквях.

Стирать в день Вознесения можно или нет?

Согласно народным верованиям, в большие церковные праздники, включая Вознесение, нельзя выполнять никакую домашнюю работу, в том числе и стирку. Считается, что "кто стирает в этот день - тот слезы прольет", то есть навлекает на себя несчастье, грусть или болезни. Бытовало также мнение, что "стирка в Вознесение смывает Божью благодать" из дома.

Однако с точки зрения Православной церкви, жесткого запрета на стирку в праздничные дни нет. Церковное учение не содержит специальных предписаний относительно быта, но рекомендует воздерживаться от будничных дел, которые отвлекают от молитвы, внутреннего покоя и участия в праздничной литургии.

Священники отмечают: главное - не механическое соблюдение запретов, а внутреннее состояние. Если человек не имеет возможности отложить домашние дела, греха в этом нет. Но если есть возможность - стоит сосредоточиться на духовном содержании дня, посетить храм, помолиться и провести время с семьей.

"Кто пере в этот день - тот слезы прольет" - говорят в народе на вознесение (фото: Freepik.com)

Можно ли занимать деньги в день Вознесения?

Согласно украинским народным приметам и обычаям, занимать деньги или что-то брать в долг на Вознесение не рекомендуется.

Считалось, что вместе с деньгами или вещью можно "отдать" из дома счастье, благополучие и Божье благословение, а долги, взятые в этот день, будут "тяжелыми", будут возвращаться с трудом или принесут финансовые потери.

Также в народе говорили: "Кто на Вознесение занимает - тот теряет", имея в виду как материальные, так и духовные убытки.

Вместе с тем в православной церковной традиции нет прямого запрета на одалживание денег в праздники. Однако верующим советуют избегать любых дел, связанных с деньгами, торговлей или прибылью, чтобы не обесценивать смысл праздничного дня.

Что еще не следует делать на Вознесение с церковной точки зрения

Не работать физически без крайней необходимости

Стоит воздержаться от тяжелого труда, хозяйственных дел, огородничества, ремонта, строительства и тому подобное. Церковь призывает в праздничные дни отдохнуть от будничного и посвятить время молитве, храму и духовному очищению.

Не ругаться, не гневаться, не конфликтовать

В день, когда Иисус вознесся на небо, Церковь призывает к миру в душе и сердце. Гнев, зависть, обиды - несовместимы с духом праздника.

Не устраивать шумных гуляний и развлечений

Хоть Вознесение - не траурный день, но чрезмерные развлечения, алкоголь, шумные компании - это не о духовной радости. В центре должна быть молитва и тишина сердца.

Не заниматься торговлей и обогащением

Все большие праздники - не время для коммерческой выгоды. Считается, что заработанные в этот день деньги не принесут пользы.