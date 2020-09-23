Можливі інші версії: нові деталі суїциду пацієнтів з COVID-19 в лікарні Києва

У Києві з вікна лікарні №4 на Солом'янці два дні поспіль вистрибують люди. Медзаклад на вулиці Солом'янській, 17 - один з тих, що приймає пацієнтів з коронавірусом. В лікарні поки що відмовляються коментувати ситуацію, а в поліції справу розслідують за статтею "умисне вбивство", хоча попередня версія – самогубство.

З усім тим, правоохоронці не поспішають відмовлятися і від інших версій події. Про це йдеться в сюжеті ТСН.

Відомо, що обидва стрибнули з вікна другого поверху і були пацієнтами лікарні.

У прокуратурі кажуть, що слідство зараз опитує персонал лікарні, щоб докопатися до істини.

"Смерть двох людей за таких обставин на території однієї лікарні в такий короткий відрізок часу – це надзвичайні події, тому і місцева прокуратура і прокуратура міста Києва зараз розслідування цих трагічних випадків хоче взяти на контроль", – розповіла Надія Максимець, прессекретар столичної прокуратури.

Самогубство пацієнтів з коронавірусом в Києві (відео: YouTube/ТСН)

Раніше ми писали, що жінка, що перенесла COVID-19, розповіла про жахи лікування в Олександрівській лікарні.

Також повідомлялося, що Віктор Ляшко назвав миттєві симптоми зараження коронавірусом.