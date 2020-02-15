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Є можливості для України: Милованов потрапив у скандал через коронавірус в Китаї (відео)

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Милованов на ток-шоу у Савіка Шустера прокоментував зупинку китайських заводів через епідемію

Тимофій Милованов розповів про можливості України підвищити експорт через зупинку заводів в Китаї, де вирує новий убивчий коронавірус COVID-19. При цьому глава Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства визнав, що казати про таке слід обережно.

Висловлювання чиновника прозвучало в прямому ефірі на ток-шоу "Свобода Слова Савіка Шустера".

"Насправді тут є певні можливості для України. Я б навіть сказав, що... ну так не можна говорити, тому що у наших друзів епідемія... але те, що у них зупиняється виробництво у тому числі для нас важливо, тому що Китай зараз буде споживати менше продуктів металургії", - заявив міністр.

Милованов зазначив, що головною причиною зменшення виробництва в цьому році металургійною промисловістю у світі є те, що Китай виробляв більше.

"От саме той факт, що в певних провінціях ті заводи можуть зупинитися, це дає можливість для нас підвищити експорт, тому що світ буде заміщати виробництво тих заводів через виробництво в інших місцях", - сказав глава Мінекономіки.

При цьому ведучий Савік закликав чиновника остерегтися від подібних скандальних висловлювань: "Давайте так не будемо говорити, тому що вас ще будуть цитувати десь англійською, і це буде звучати не дуже добре".

Втім, Миловано вирішив продовжити тему.

"Але ми повинні пам'ятати, що Китай - це дійсно економіка, яка виробляє, а споживають економіки в цілому в світі інші. І для нас це певна зміна", - закінчив думку міністр.

Відео: Тимофій Милованов розповів про користь для України зупинки китайських заводів через епідеміїю коронавіруса

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