RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти

Біля Білого дому затримали жінку: в руках у неї був лист Байдену

Автор: Людмила Жукова

У Вашингтоні неподалік від Білого дому поліція затримала жінку з листом для президента Джо Байдена. Також з нею був озброєний попутник.

Про це повідомляє видання FoxNews.

Популярні новини
Найсильніша магнітна буря накриє Землю в лютому: фахівці назвали дату 13 лютого 2021
Квашена капуста може бути дуже небезпечною: дієтологи повідомили, кому її не можна їсти 11 лютого 2021
Синоптики розповіли, коли в Україну повернеться тепла зима 14 лютого 2021
Молоко може нашкодити здоров'ю: медики знайшли ще одне підтвердження 13 лютого 2021
У Лукашенко знайшли десяток секретних резиденцій: фото особняків 14 лютого 2021
Весни в Україні нормальної не буде, а тепло прийде тільки в травні: новий прогноз 11 лютого 2021
Лікар назвав кращий захист від коронавірусу: ефективніше, ніж звичайні маски 11 лютого 2021
Концерти‌ ‌2021‌ ‌року,‌ ‌на‌ ‌які‌ ‌ми‌ ‌особливо‌ ‌чекаємо‌: Hurts, Jay-Jay Johanson та інші 11 лютого 2021
Українські блогери застрягли на засніженій дорозі під Тернополем: служба порятунку відмовилася допомагати 13 лютого 2021
Сніговий колапс у Львові: місто продовжує засипати снігом п'ятий день (фото) 11 лютого 2021

Наголошується, що затримали 66-річну жінку з чоловіком в суботу, 13 лютого. Вона спеціально приїхала до Вашингтона з іншого штату, щоб передати Джо Байдену письмове звернення. У машині громадянки США поліція також знайшла зброю.

Жінка з чоловіком припаркували машину, недалеко від резиденції президента США і вирішили пройтися пішки, щоб передати йому лист на блокпост. В цей час їх затримала поліція, і їм довелося пояснювати, навіщо вони сюди приїхали, та ще й зі зброєю.

Нагадаємо, що Інавгурація Джо Байдена в якості 46-го президента США відбулася 20 січня 2021 року. Одночасно до присяги було приведено віце-президента Камалу Харріс. Вперше церемонія вступу на посаду президента США відбулася на тлі триваючої в світі пандемії COVID-19.

Як ми раніше писали, президент США подзвонив безробітній та розповів про економічний план.

Також ми раніше розповідали, що президент США Джо Байден привіз в Білий дім дитяче ліжечко. Це сталося відразу після його вступу на посаду глави держави.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України Сполучені Штати Америки
Читайте також
Влада штату Нью-Йорк приховувала справжню смертність від COVID-19 в будинках престарілих
У США продали хмарочос компанії Коломойського
Прогноз погоди