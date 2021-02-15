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Біля Білого дому затримали жінку: в руках у неї був лист Байдену

Новость на русском → Вашингтон, Понеділок 15 лютого 2021 10:56
Біля Білого дому затримали жінку: в руках у неї був лист Байдену Біля Білого дому затримали жінку з листом президенту (колаж РБК-Україна)
Автор: Людмила Жукова

У Вашингтоні неподалік від Білого дому поліція затримала жінку з листом для президента Джо Байдена. Також з нею був озброєний попутник.

Про це повідомляє видання FoxNews.

Наголошується, що затримали 66-річну жінку з чоловіком в суботу, 13 лютого. Вона спеціально приїхала до Вашингтона з іншого штату, щоб передати Джо Байдену письмове звернення. У машині громадянки США поліція також знайшла зброю.

Жінка з чоловіком припаркували машину, недалеко від резиденції президента США і вирішили пройтися пішки, щоб передати йому лист на блокпост. В цей час їх затримала поліція, і їм довелося пояснювати, навіщо вони сюди приїхали, та ще й зі зброєю.

Нагадаємо, що Інавгурація Джо Байдена в якості 46-го президента США відбулася 20 січня 2021 року. Одночасно до присяги було приведено віце-президента Камалу Харріс. Вперше церемонія вступу на посаду президента США відбулася на тлі триваючої в світі пандемії COVID-19.

Як ми раніше писали, президент США подзвонив безробітній та розповів про економічний план.

Також ми раніше розповідали, що президент США Джо Байден привіз в Білий дім дитяче ліжечко. Це сталося відразу після його вступу на посаду глави держави.

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