Біля Білого дому затримали жінку: в руках у неї був лист Байдену
У Вашингтоні неподалік від Білого дому поліція затримала жінку з листом для президента Джо Байдена. Також з нею був озброєний попутник.
Про це повідомляє видання FoxNews.
Наголошується, що затримали 66-річну жінку з чоловіком в суботу, 13 лютого. Вона спеціально приїхала до Вашингтона з іншого штату, щоб передати Джо Байдену письмове звернення. У машині громадянки США поліція також знайшла зброю.
Жінка з чоловіком припаркували машину, недалеко від резиденції президента США і вирішили пройтися пішки, щоб передати йому лист на блокпост. В цей час їх затримала поліція, і їм довелося пояснювати, навіщо вони сюди приїхали, та ще й зі зброєю.
Нагадаємо, що Інавгурація Джо Байдена в якості 46-го президента США відбулася 20 січня 2021 року. Одночасно до присяги було приведено віце-президента Камалу Харріс. Вперше церемонія вступу на посаду президента США відбулася на тлі триваючої в світі пандемії COVID-19.
Як ми раніше писали, президент США подзвонив безробітній та розповів про економічний план.
Також ми раніше розповідали, що президент США Джо Байден привіз в Білий дім дитяче ліжечко. Це сталося відразу після його вступу на посаду глави держави.