Біля Білого дому затримали жінку: в руках у неї був лист Байдену

У Вашингтоні неподалік від Білого дому поліція затримала жінку з листом для президента Джо Байдена. Також з нею був озброєний попутник.

Наголошується, що затримали 66-річну жінку з чоловіком в суботу, 13 лютого. Вона спеціально приїхала до Вашингтона з іншого штату, щоб передати Джо Байдену письмове звернення. У машині громадянки США поліція також знайшла зброю.

Жінка з чоловіком припаркували машину, недалеко від резиденції президента США і вирішили пройтися пішки, щоб передати йому лист на блокпост. В цей час їх затримала поліція, і їм довелося пояснювати, навіщо вони сюди приїхали, та ще й зі зброєю.

Нагадаємо, що Інавгурація Джо Байдена в якості 46-го президента США відбулася 20 січня 2021 року. Одночасно до присяги було приведено віце-президента Камалу Харріс. Вперше церемонія вступу на посаду президента США відбулася на тлі триваючої в світі пандемії COVID-19.