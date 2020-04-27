Хто очолить КНДР після смерті Кім Чен Ина: названа несподівана кандидатура

Кім Чен Ин помер - таку інформацію розповсюдили ряд іноземних ЗМІ. Вони повідомляли, що лідерові КНДР провели операцію на серце і він помер. Після таких заяв Північна Корея відреагувала на так званий фейк і назвала цю інформацію неправдою і "шкідливою". Але експерти вважають, що уряд Північної Кореї намагається приховати смерть глави держави з метою отримати час для затвердження приймача влади. Хто ж може зайняти місце лідера КНДР, якщо він все-таки помер читайте в матеріалі Styler.

Як зазначає BBC, найбільш очевидним варіантом став би прихід до влади сестри глави держави, Кім Е Чжон.

"На сьогодні складається відчуття, що його сестра цілком типовий північнокорейський яструб. Вона розділяє загальні уявлення північнокорейських еліт про те, що США, Японія і Південна Корея в першу чергу вороги КНДР, що Пхеньяну не слід налагоджувати відносини з міжнародним співтовариством, що країні не слід проводити реформи. Судячи з усього, в рядах північнокорейської верхівки не залишилося прихильників відкриття економіки за китайським зразком", - розповів експерт BBC.

Що відомо про Кім Е Чжон:

Сестрі лідера КНДР 31 рік, вона обіймає посаду першого заступника директора ЦК Трудової партії. В юності вона разом з Кім Чен Ином навчалася у Швейцарії. Зараз є довіреною особою брата і вважається другою за впливовістю людиною в країні.



Громадськість дізналася про неї під час похоронної служби Кім Чен Іра в грудні 2011 року. Вперше Кім Е Чжон офіційно згадали як державну службовицю 9 березня 2014 року, коли вона супроводжувала брата на голосування у Верховному народному зборах КНДР.

Хто може стати наступником:

Експерт сеульського Інституту політичних досліджень Асана повідомляє, що в країні існує негласний консенсус стосовно того, що керувати нею може тільки людина з тієї ж династії Кім і, що жінку на цю роль навряд чи візьмуть. Залишається ще середній брат Кім Чен Іра.



Кім Чен Чхоль — середній син Кім Чен Іра, йому зараз 38 років. Він теж навчався у Швейцарії і був претендентом на посаду керівника КНДР, але, як повідомлялося, поступився братові.

Варто відзначити, японська газета Yomiuri повідомила, що молодша сестра Кім Чен Ина — Кім Е Чжон може стати новою главою країни в разі надзвичайної ситуації.