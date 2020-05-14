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У ВООЗ заявили про другу хвилю коронавірусу в Європі: буде ще гірше

STYLERКоронавірус    14.05.2020 - 22:23
У ВООЗ заявили про другу хвилю коронавірусу в Європі: буде ще гірше
Коронавірус може з ще більшою силою атакувати Європу (фото: РБК-Україна)

Друга хвиля коронавірусу загрожує європейським країнам

Друга хвиля коронавірусу COVID-19 може загрожувати Європі вже восени. Тому у ВООЗ закликали зараз, коли намітився певний спад, не радіти й розслаблятися, а навпаки - готуватися і зміцнювати систему охорони здоров'я.

У Всесвітній організації охорони здоров'я припускають, що друга хвиля хвороби може бути ще смертоносніше. Про це розповів представник ВООЗ в Європі Ганс Клюге, пише Telegraph.

Клюге зазначив, що друга хвиля коронавіруса може збігтися зі спалахом інших небезпечних інфекційних хвороб, що ще більше погіршить ситуацію. Мова йде про сезонний грип та кір.

Про те, що друга хвиля COVID-19 може бути набагато небезпечніше, говорять багато експертів, приводячи в приклад пандемію "іспанського грипу" 1918-1920 років.

Коли грип вперше з'явився в березні 1918-го, він не був занадто небезпечним. Але потім він повернувся знову і згубив 50 мільйонів людей.

Представник ВООЗ каже, що така проблема може виникнути у країн, де перша хвиля проходить відносно спокійно - це Африка і Східна Європа.

"Що ми побачимо в Африці та Східній Європі? У них невисокі показники захворюваності, деякі країни кажуть: "Ми не такі, як Італія", а через два тижні - бум! На жаль, їх може накрити друга хвиля, тому ми повинні бути дуже обережними", - заявив він.

Раніше ми писали, що у Росії нахабно брешуть про смертність від коронавірусу. Журналісти викрили владу в тому, що реальна картина зі смертями більш жахлива, ніж це заявляється.

Автор: Світлана Дудукало

Теги Новини України ВООЗКоронавірус
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