У ВООЗ зробили нову заяву про походження коронавірусу

Коронавірус міг поширитися по світу не з китайського міста Ухань, ринок якого з самого початку вважався розсадником COVID-19. Таку заяву зробили у ВООЗ, повідомляє Reuters.

Фахівці припустили, що ринок морепродуктів в Ухані міг лише зіграти роль у прискоренні поширення недуги. Але стверджувати остаточно, що це місце стало стартом для COVID-19 у Всесвітній організації охорони здоров'я не беруться.

"Ринок зіграв свою роль - це зрозуміло. Але яку саме роль - ми не знаємо. Був він джерелом, або просто посилив ситуацію, або це було збігом, що певні випадки інфікування реєстрували в його межах", - відповів Пітер Бен Ембарек, лікар з ВООЗ.

Поки що фахівцям не вдалося до кінця з'ясувати, чи потрапив вірус від мертвих тварин, які туди принесли, або "рознощиком" міг стати покупець, або ж постачальник.

Тим не менш, в організації пояснили, що безліч ринків, на яких йде торгівля дикими тваринами, повинні регулюватися ретельніше, і дотримуватися санітарних умов.

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