У ВООЗ розповіли, коли закінчиться пандемія COVID-19

За словами Клюге, найгірший сценарій пройдено.

"Ми знаємо про вірус більше у порівнянні з 2020 роком, коли він тільки почав поширюватися", - заявив представник ВООЗ.

При цьому він зазначив, що COVID-19 не зникне остаточно, але до цього терміну не буде потреби у додаткових обмеженнях.

На думку Ганса Клюге, нові мутації вірусу – це природний процес, коли вірус намагається пристосуватися до людини. Він також відзначив, що ВООЗ активно стежить за вакцинами від коронавірусу та їх ефективністю. І препарати можна швидко змінити під нові штами, створювати з нуля їх не доведеться.

Нагадаємо, що 31 грудня 2019 року китайська влада заявила про спалах пневмонії в місті Ухань. Збудником захворювання є новий тип коронавірусу, яким присвоєно офіційну назву COVID-19. 11 березня Всесвітня організація охорони здоров'я оголосила спалах нового коронавірусу пандемією.