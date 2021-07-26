У ВООЗ розповіли, коли в Україну увірветься нова хвиля COVID-19

В Україні новий спалах коронавірусу викличе штам "Дельта". Це може статися вже в кінці серпня - початку вересня.

Про дати нового спалаху поки говорити рано, зазначив Хабіхт.

"Враховуючи наявні дані, широке поширення "Дельта", заходи громадської охорони здоров'я та соціальні заходи, охоплення вакцинацією та інші параметри, прогнозуємо, що випадки інфікування і госпіталізації почнуть рецидивувати в кінці серпня - початку вересня і триватимуть до зими, залежно від дій уряду і розширення масштабів вакцинації, - повідомив Хабіхт.

Вихід - вакцинація

Глава бюро ВООЗ в Україні зазначив, що зараз вдалий час вакцинуватися, поки штам "Дельта" ще широко не поширився в країні.

"Дельта" дійсно швидко поширюється, заражаючи незахищених і вразливих людей. Але і проти цього штаму вакцини залишаються ефективним засобом уникнути тяжкого перебігу хвороби і смерті, що дуже добре. Тому головне - вводити дві дози вакцини, забезпечувати собі повний захист", - вважає чиновник.

Хабіхт нагадав, що станом на 13 липня, тобто кілька тижнів тому, не менше 111 країн і територій повідомили про виявлення штаму "Дельта". Очевидно, що він продовжить поширюватися, і в найближчі місяці буде домінувати в Європі і в усьому світі.