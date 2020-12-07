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У ВООЗ розповіли, як не підчепити COVID-19 під час новорічних свят

Понеділок 07 грудня 2020 09:31
У ВООЗ розповіли, як не підчепити COVID-19 під час новорічних свят
У ВООЗ розповіли, як безпечно відзначити свята (колаж РБК-Україна)
Автор: Людмила Жукова

Під час пандемії коронавірусу на новорічні свята людям краще залишитися вдома і провести ці дні у колі сім'ї. Також слід відмовитися від місць скупчення людей. Про це повідомив генеральний директор Всесвітньої організації охорони здоров'я Тедрос Адханом Гебреісус.

Своє звернення він опублікував у Twitter.

"Всі ми хочемо бути з нашими близькими під час майбутніх свят, але ми не повинні розслаблятися. Через COVID-19 свята пройдуть не так, як зазвичай, але це не означає, що ми не зможемо їх скасувати", - сказав глава ВООЗ.

За словами Гебреісуса, краще за все відмовитися від подорожей на новорічні свята і відзначати їх вдома. Не варто також запрошувати великі компанії до себе додому в цілях безпеки.

"Якщо ви все ж зустрінетеся з членами інших домогосподарств, зробіть це на вулиці, якщо зможете, зберегти дистанцію і надіньте маску", - нагадав глава ВООЗ.

Також він зазначив, що маска і соціальна дистанція продовжують бути основними способами профілактики коронавірусу. Не варто відвідувати транспорт і торгові центри в годину пік. Якщо можете, краще робіть онлайн-покупки.

Нагадаємо, у Всесвітній організації охорони здоров'я змінили свою думку щодо того, чи потрібна маска при заняттях спортом під час пандемії COVID-19.

Також ми розповідали, що Всесвітня організація охорони здоров'я оновила рекомендації використання масок в медичних закладах і в громадських місцях під час пандемії COVID-19.

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