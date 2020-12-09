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У ВООЗ назвали 10 головних причин смерті в світі: в списку вперше опинилися дві хвороби

Автор: Роман Мирончук

У Всесвітній організації охорони здоров'я розповіли, які 10 головних причин смерті в світі. У першу десятку головних "вбивць" на планеті увійшли сім неінфекційних захворювань. У списку також вперше опинилися хвороба Альцгеймера і діабет.

При цьому, в десятку причин смерті більше не входить ВІЛ/СНІД. Нові дані охоплюють період з 2000 по 2019 рік включно. Про це повідомляє ВООЗ.

Хвороби серця залишалися основною причиною смерті на глобальному рівні протягом останніх 20 років. Однак зараз вони вбивають більше людей, ніж коли-небудь раніше.

Кількість смертей від хвороб серця збільшилася більш ніж на 2 мільйони з 2000 року до майже 9 мільйонів у 2019 році. Зараз хвороби серця становлять 16% від загального числа смертей у світі.

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Хвороба Альцгеймера та інші форми деменції в цей час входять в десятку основних причин смерті в усьому світі, займаючи 3-е місце як в Америці, так і в Європі у 2019 році.

При цьому найбільше від цієї хвороби страждають жінки: у всьому світі 65% смертей від хвороби Альцгеймера та інших форм деменції припадає на прекрасну половину людства.

Смертність від діабету збільшилася на 70% у всьому світі. При цьому кількість смертей серед чоловіків збільшилась на 80%.

10 головних причин смерті у світі

  1. Ішемічна хвороба серця.
  2. Інсульт.
  3. Хронічна обструктивна хвороба легенів.
  4. Інфекції нижніх дихальних шляхів.
  5. Неонатальні розлади і порушення.
  6. Рак легенів, трахеї, бронхів.
  7. Хвороба Альцгеймера, інші види деменції.
  8. Діарея.
  9. Діабет.
  10. Хвороби нирок.

Серед інфекційних захворювань перше місце займають інфекції нижніх дихальних шляхів, у першу чергу - пневмонія. Щоправда, як зазначають у ВООЗ, смертність від цих хвороб знизилася.

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