У ВООЗ назвали 10 головних причин смерті в світі: в списку вперше опинилися дві хвороби

ВООЗ назвала головні причини смерті в усьому світі (колаж: РБК-Україна)

У Всесвітній організації охорони здоров'я розповіли, які 10 головних причин смерті в світі. У першу десятку головних "вбивць" на планеті увійшли сім неінфекційних захворювань. У списку також вперше опинилися хвороба Альцгеймера і діабет.

При цьому, в десятку причин смерті більше не входить ВІЛ/СНІД. Нові дані охоплюють період з 2000 по 2019 рік включно. Про це повідомляє ВООЗ.

Хвороби серця залишалися основною причиною смерті на глобальному рівні протягом останніх 20 років. Однак зараз вони вбивають більше людей, ніж коли-небудь раніше.

Кількість смертей від хвороб серця збільшилася більш ніж на 2 мільйони з 2000 року до майже 9 мільйонів у 2019 році. Зараз хвороби серця становлять 16% від загального числа смертей у світі.

Хвороба Альцгеймера та інші форми деменції в цей час входять в десятку основних причин смерті в усьому світі, займаючи 3-е місце як в Америці, так і в Європі у 2019 році.

При цьому найбільше від цієї хвороби страждають жінки: у всьому світі 65% смертей від хвороби Альцгеймера та інших форм деменції припадає на прекрасну половину людства.

Смертність від діабету збільшилася на 70% у всьому світі. При цьому кількість смертей серед чоловіків збільшилась на 80%.

10 головних причин смерті у світі

Ішемічна хвороба серця. Інсульт. Хронічна обструктивна хвороба легенів. Інфекції нижніх дихальних шляхів. Неонатальні розлади і порушення. Рак легенів, трахеї, бронхів. Хвороба Альцгеймера, інші види деменції. Діарея. Діабет. Хвороби нирок.

Серед інфекційних захворювань перше місце займають інфекції нижніх дихальних шляхів, у першу чергу - пневмонія. Щоправда, як зазначають у ВООЗ, смертність від цих хвороб знизилася.

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