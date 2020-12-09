У ВООЗ назвали 10 головних причин смерті в світі: в списку вперше опинилися дві хвороби

У Всесвітній організації охорони здоров'я розповіли, які 10 головних причин смерті в світі. У першу десятку головних "вбивць" на планеті увійшли сім неінфекційних захворювань. У списку також вперше опинилися хвороба Альцгеймера і діабет.
При цьому, в десятку причин смерті більше не входить ВІЛ/СНІД. Нові дані охоплюють період з 2000 по 2019 рік включно. Про це повідомляє ВООЗ.
Хвороби серця залишалися основною причиною смерті на глобальному рівні протягом останніх 20 років. Однак зараз вони вбивають більше людей, ніж коли-небудь раніше.
Кількість смертей від хвороб серця збільшилася більш ніж на 2 мільйони з 2000 року до майже 9 мільйонів у 2019 році. Зараз хвороби серця становлять 16% від загального числа смертей у світі.
Хвороба Альцгеймера та інші форми деменції в цей час входять в десятку основних причин смерті в усьому світі, займаючи 3-е місце як в Америці, так і в Європі у 2019 році.
При цьому найбільше від цієї хвороби страждають жінки: у всьому світі 65% смертей від хвороби Альцгеймера та інших форм деменції припадає на прекрасну половину людства.
Смертність від діабету збільшилася на 70% у всьому світі. При цьому кількість смертей серед чоловіків збільшилась на 80%.
Серед інфекційних захворювань перше місце займають інфекції нижніх дихальних шляхів, у першу чергу - пневмонія. Щоправда, як зазначають у ВООЗ, смертність від цих хвороб знизилася.
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