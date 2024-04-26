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"Воевал за Украину 10 лет". На фронте погиб столичный журналист Андрей Топчий

Андрей Топчий погиб под Запорожьем (коллаж: РБК-Украина)
Автор: Василина Копытко

На фронте погиб журналист, военнослужащий ВСУ и боевой медик стрелкового батальона 38-летний Андрей Топчий. Воин встал на защиту Украины еще в 2014 году.

Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на публикацию Факты.

Что известно о погибшем Герое

Защитник погиб 20 апреля во время выполнения боевого задания в Запорожской области возле села Роботино.

"На войну за Украину Андрей ушел давно. Он вел ее на информационном фронте еще тогда, когда немногие готовы были открыто говорить о том, что Россия не считает Украину независимым государством", - пишут коллеги защитника из газеты "Факты", где Андрей публиковал свои статьи.

Андрей окончил исторический факультет Киевского национального университета имени Тараса Шевченко в 2007 году. Писал статьи по исторической тематике, также готовил интервью с учеными.

Коллеги отмечают, что Андрей был честным, имел обостренное чувство справедливости и переживал за политические ссоры, которые раздирали Украину.

Андрей Топчий погиб под Запорожьем (фото: Факты)

На войну Топчий пошел в 2014 году, когда Россия начала вторжение на восток Украины. Во время АТО он получил звание сержанта.

"С перерывами на журналистику Андрей воевал за Украину 10 лет. И погиб как воин - на поле боя", - пишут коллеги.

Похороны воина пройдут в Киеве, 27 апреля в 14.00 на Лесном кладбище на Аллее Героев.

Поддержать мать Андрея можно переводом на ее карточку в ПриватБанке: 4731 2196 4862 4355.

Андрею еще во время АТО присвоили звание сержант (фото: Факты)

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