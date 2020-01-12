На війну йдуть ідіоти: в тролейбусі Херсона кондуктор шокував висловлюваннями

В тролейбусі Херсона помітили кондуктора, який веде антиукраїнську пропаганду і проповідує ідеї сепаратизму. Співробітниця громадського транспорту розмовляла з пасажиром про війну на Донбасі і сварила держава Україна. Про це на своїй сторінці у Facebook повідомила активістка Римма Бондаренко. Сепаратистка помічена на маршруті тролейбуса №3.

Активістка зазначила, що не могла чути образливих слів і звернулася до кондуктору з питанням, навіщо вона лає держава, яка дає їй роботу.

"Цього я вже витримати не могла і голосно запитала: "А що це ви говорите? Люди пішли на фронт захищати таких, як ви. І вмирали за вас, і як ви можете так говорити про державу, в якій живете ?" – описала ситуацію Бондаренко.

На зауваження Римми Бондаренко кондуктор відповіла, що на "війну йдуть одні ідіоти". Після цього в тролейбусі вибухнув скандал.

"Я сказала, що так цю справу не залишу: проповідувати сепаратизм і колабораціонізм на робочому місці і настроювати людей проти України безкарно не вийде. Попросила назватися кондуктора. Вона відмовилася і почала скандалити. До неї приєднався пасажир, можливо її співрозмовник і теж став вимовляти коллаборантские гасла. Сталася гучна сварка. Прізвище кондуктора я так і не дізналася. Бейджика на ній не було", - підсумувала активістка.

Користувачі мережі отрегаировали на інцидент в коментарях.