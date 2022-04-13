Як війна впливає на сексуальні відносини: зниження лібідо чи гіперсексуальність

Такий важкий час як війна може по-різному впливати на інтимне життя і відносини.

На які функції може впливати війна

Під час подій, що загрожують життю, репродуктивна функція може відключатися. Приміром, у жінок часто зникає менструація.

Але можлива й інша реакція - гіперсексуальність. Вона може ґрунтуватися на еволюційному механізмі — бажанні залишити потомство перед загрозою смерті. Також секс використовується як спосіб повернути собі контроль, отримати приємні емоції і розслабитися.

Через постійний стрес і невизначеність, тривалої відсутності сну, депресивних станів, прийому деяких медикаментозних препаратів може знижуватися лібідо. У жінок бувають труднощі зі збудженням і досягненням оргазму, у чоловіків – передчасна еякуляція і відсутність ерекції.

Чи можна займатися сексом

Провина вцілілого, думки про те, як я можу займатися сексом, коли інші вмирають, також можуть викликати зниження сексуального бажання.

Якщо закохані давно не бачилися, то після зустрічі не чекайте відразу жарких ночей. Після тривалого утримання бувають труднощі з досягненням ерекції у чоловіків, оргазму — у жінок.

Це нормально, не варто хвилюватися. Сексуальна функція відновиться через деякий час, а до цього подумайте, як висловлювати свої почуття по-іншому.

Інформація про згвалтування може викликати підвищену тривогу, відразу до партнера, небажання близькості. Ви можете ідентифікувати себе з потерпілими, і тоді збудження буде лякати.

Як зберегти відносини

Важливо говорити з партнером про свої почуття. Це дасть йому розуміння, що ваше небажання сексу - не через нього. Якщо такий стан триває тривалий час, слід опрацювати ці почуття відрази, страху, сорому з фахівцем.

Під час війни загострюються міжособистісні конфлікти. Завищені очікування від партнера, неможливість окреслити свої межі, різні погляди на необхідність евакуації/знаходження в притулок – все це призводить до взаємних образ і розчарувань. Це негативно впливає на лібідо.

Також іноді буває складно залишитися наодинці через відсутність особистого простору.

Важливо пам'ятати, що інтимність у відносинах може зберегтися завдяки обіймам, поцілунків, ласкавим словам.

Займатися сексом під час війни чи ні це рішення вашої пари. Зараз все те, що з вами відбувається, нормально. Ви маєте право як продовжувати статеве життя, так і зробити паузу. Але намагайтеся говорити один з одним про свої почуття і знайти ту форму підтримувати інтимність у відносинах, яка влаштує обох.