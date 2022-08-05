Як війна впливає на інтимне життя українців, і як вберегти лібідо: відповідь психолога

Чи можна займатись сексом під час війни?

Правильна відповідь на це питання, за словами психолога: займатися сексом можна будь-коли, бо це абсолютно нормальна потреба організму. Інша річ, що у стресовий період сексуальні звички та фізичні можливості змінюються.

Коли існує реальна загроза для життя, репродуктивна функція може вимкнутися. У жінок зміщується або зникає менструальний цикл, існують проблеми зі збудженням, спостерігається вагінізм (рефлекторне скорочення м’язів при спробі проникнення, яке викликає біль).

Чоловікам теж дістається: передчасна еякуляція або відсутність ерекції не дозволяють отримати насолоду від сексу. Все це - наслідки потужного стресу, який впливає на ендокринну систему й вироблення гормонів. Надниркова залоза з подвоєною силою виробляє кортизол - гормон стресу, який пригнічує вироблення статевих гормонів (тестостерону й естрогену).

Чому жінки й чоловіки можуть реагувати на стрес по-різному

Інша реакція організму на стрес - гіперсексуальність. Наприклад у чоловіків, які беруть участь у бойових діях, відбувається підвищене вироблення тестостерону. Вони більш збуджені, ніж жінки, та потребують сексуальної розрядки, яка дає їм можливість відволіктися та розслабитись.

У жінок тестостерон збалансований естрогеном (гормон, який регулює роботу статевих органів жінки), тому під час небезпеки секс - останнє, про що вони думають. У стресові моменти психіка жінки взагалі може перебувати у стані регресу.

Фото: Альона Щербань (instagram.com/miss.psychology.alenashcherban)

Жодного насилля!

По суті, це стан психіки дитини, тому статевий контакт жінка може розцінювати як прояв насильства з боку чоловіка.

"Обов’язково поясніть партнеру, що наразі ви не можете займатися сексом, але ваша відмовка не означає, що ви його не хочете. В сексології існує класичне правило: той хто хоче сексу більше, має підлаштуватись під того, хто хоче сексу менше", - наголошує психологиня.

У сексуальних стосунках не має бути жодного тиску. На щастя, коли пара опиняється у безпеці, організм припиняє виробляти велику кількість кортизолу і лібідо повертається, а сексуальні стосунки знову стають такими ж приємними, як і раніше.

Синдром провини вцілілого

Люди, які переживають синдром вцілілого (відчуття провини через те, що їм вдалося вижити, коли десь гинуть інші) свідомо позбавляють себе сексу, промовляючи: "Як можна займатись сексом, коли навколо стільки страждань?"

Відчуття провини не дає їм розслабитись й отримати задоволення. Але варто усвідомити, що на життя інших людей ніяк не впливає той факт, займаєтеся ви сексом чи ні. До того ж секс - чудовий спосіб повернути собі контроль та отримати приємні емоції.

Зробіть це зранку

Якщо ви все ж таки вирішите зайнятись сексом, перш ніж почати фізичний контакт спробуйте розслабитись: ваше тіло зараз занадто напружене. Разом з партнером подивіться романтичний фільм, влаштуйте вечерю зі свічками та вином, прийміть ванну з піною та аромооліями.

Не забувайте про обійми та поцілунки. І лише коли відчуєте сексуальний інтерес до партнера, переходьте до попередніх ласк. Не ґвалтуйте себе, якщо сексу не хочеться.

Ще одна порада: спробуйте зайнятись сексом вранці, а не ввечері. Зранку рівень статевих гормонів в організмі людини найвищий (саме тому у чоловіків спонтанно виникає ранкова ерекція).

Що робити парам на відстані?

Пари, які живуть на відстані, теж мають потреби у сексі, але війна не дає їм можливості побути разом. І хоча слово не може замінити дотик коханої людини, спробуйте допомогти партнеру розслабитись завдяки сексу по телефону.

"Поділіться власними еротичними фантазіями, пообіцявши їх реалізувати, коли зустрінетесь. Якщо ж ви залишились із сексуальним бажанням наодинці - мастурбуйте. Це дієвий спосіб швидко розслабитись. Пам’ятайте, не зважаючи на війну життя триває, тому не відмовляйте собі в задоволенні", - підсумувала Альона Щербань.

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