Як вчасно помітити ознаки депресії у близької людини: не пропустіть ці сигнали

Депресія може протікати зовсім непомітно для оточуючих. Якщо ви не живете з людиною в одній квартирі та бачите її пару раз в тиждень або ще рідше - ви місяцями не будете знати, що ваша близька людина знаходиться в небезпечному стані.
Які ознаки говорять про те, що людина знаходиться в депресії - читайте в матеріалі нижче.
Про депресію не говорять всім підряд, її приховують. Найчастіше людина в такому стані намагається приховати свої найглибші та болючі рани, і від близьких людей - в першу чергу. І тому вона залишається наодинці зі своїми проблемами й це може призвести до сумних наслідків.
Буває й інша сторона - людина впевнена, що у неї все не так уже й погано, а ця тимчасова "хандра" пройде, якщо щось активно робити та спілкуватися частіше. І цей стан теж часом буває небезпечним, бо весь вантаж може накотити в один момент - саме тоді, коли нікого поруч не виявиться.
Люди в депресії виглядають занадто життєрадісними
Вони постійно жартують, іскрять позитивом і цей стан у людини завжди. У нормальному стані людина буває радісна, засмучена, печальна або весела - вона переживає багато емоцій. А постійна маска "щастя" - сигнал про те, що всередині може ховатися величезна чорна діра.
Люди в депресії схильні брехати
Вони намагаються приховати свій душевний стан і тому придумують відмовки. Вони відмовляються від прогулянок з друзями та посилаються на роботу. Вони не хочуть поговорити та кажуть, що у них все добре. Поганий настрій списують на втому, відсутність бажань - на те, що немає часу або недосип.
Суворе ставлення до кави та алкоголю
Часто люди в депресії знають, як може вплинути на їх організм кава або алкогольні напої. Тому вони в компанії відмовляються від таких напоїв або дуже ретельно контролюють кількість.
Алкоголь може негативно вплинути на душевний стан і різко оголити всі рани всередині. І доведеться поділитися з близькими своїми проблемами.
Філософське ставлення до життя і дивні теми для розмов
Люди в стані депресії починають шукати відповіді на важливі життєві питання. Вони годинами можуть філософствувати про те, що ж відбувається у світі, що відбувається з людьми.
Вони кидаються в крайнощі, шукають сенс життя, свій власний шлях і знаки, які допоможуть його знайти.
Їх кидає в релігію або вивчення якихось дивних речей. І часом вистачає кількох фраз, щоб ви запідозрили - з цією людиною явно щось не так.
Як зазначає психіатр Алла Петрів, кожна людина час від часу відчуває смуток. Але депресія істотно відрізняється від поганого настрою. Вона може тривати довго і викликати різні симптоми.
Депресію діагностує лікар і він грунтується на цілому комплексі скарг, які зберігаються у людини протягом двох тижнів і довше.
1. Відчуття смутку або спустошеності. Різка зміна настрою - теж сигнал.
2. Почуття безнадійності або безпорадності.
3. Почуття нікчемності. Людина в депресії відчуває, що вона нікчемна, у неї немає сенсу в житті або вона тягар для своїх близьких.
4. Почуття надмірної провини. Цей стан може бути постійним і не відповідає ситуації.
5. Відсутність інтересу або задоволення від своєї діяльності. Людина починає втрачати інтерес до того, чим займалася раніше - спорт, спілкування з друзями, секс, музика.
6. Гнів і дратівливість. Люди з депресією швидко дратуються і зляться.
7. Утомлюваність. Вони відчувають себе втомленими навіть вранці й почуття виснаженості не можна порівняти з тим, що людина робить протягом дня. Навіть похід в магазин може позбавити сил.
8. Безсоння і недосип.
9. Складно зосередитися, запам'ятати або прийняти рішення. Депресія знижує когнітивні здібності людини.
10. Відсутність апетиту. Люди в депресії починають втрачати апетит і відповідно - вагу.
11. Переїдання і набір ваги. Такий харчовий розлад під час депресії теж можливий - люди починають їсти більше, і їжа служить джерелом задоволення.
12. Біль і фізичні симптоми: головні болі, порушення травлення, біль по тілу без чіткої локалізації.
13. Думки про смерть або самогубство. Людина з депресією схильна міркувати про смерть і навіть замислюватися про те, яким способом вона могла б покінчити з життям.
"Депресія - це серйозний стан, який може загрожувати життю. Якщо у вас або у вашої близької людини є ознаки депресії, обов'язково зверніться до психіатра. Якщо це дійсно депресія, людина не може сама собі допомогти. І будь-які поради типу:" не залежуйся, розворушися, чимось займися" - це порожні слова. Якщо людина може це зробити, то це не депресія", - підкреслює Алла Петрів.
Вона зазначає, що при депресії потрібна комплексна допомога - медикаментозне лікування+психотерапія.
Особливо важливо звертати увагу на ознаки депресії у дітей і підлітків. Діти можуть бути гіперактивними, агресивними. А війна - потужний стресогенний фактор. В такий час у людей частіше з'являються або загострюються розлади психіки.
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