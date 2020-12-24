Як вчасно розпізнати рак кишківника: медики назвали головний застережливий симптом

Симптоми раку кишківника (колоректальний рак) можуть тривалий час залишатися непоміченими та не викликати у людини якісь нездужання. При цьому безконтрольне розмноження ракових клітин у товстій і прямій кишці "непомітно" буде продовжуватися, посилюючи проблему.
Медики називають головною попереджуючою ознакою раку кишківника зміну звичного стану калу через присутність крові. Про це йдеться в матеріалі Cancer Research UK.
Фахівці зауважують, що він набуває смолистого вигляду, як дьоготь.
За словами онкологів, кров, яка проникає у випорожнення з верхніх відділів кишківника, не виглядає яскраво-червоною - до моменту потрапляння в стілець вона перестає бути свіжою, стає темною і здатна зробити його схожим на смолу".
Також медики кажуть, що іноді рак може заблокувати кишківник. Це називається непрохідністю кишківника.
Непрохідність кишківника - це невідкладна ситуація, наголошують експерти. Медики настійно рекомендують у таких випадках негайно звернутися до лікаря або відділення невідкладної допомоги у найближчій лікарні.
Нагадаємо, нещодавно вчені розповіли, чому рак легень розвивається у некурящих.
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