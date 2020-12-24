Як вчасно розпізнати рак кишківника: медики назвали головний застережливий симптом

Симптоми раку кишківника (колоректальний рак) можуть тривалий час залишатися непоміченими та не викликати у людини якісь нездужання. При цьому безконтрольне розмноження ракових клітин у товстій і прямій кишці "непомітно" буде продовжуватися, посилюючи проблему.

Медики називають головною попереджуючою ознакою раку кишківника зміну звичного стану калу через присутність крові. Про це йдеться в матеріалі Cancer Research UK.

Фахівці зауважують, що він набуває смолистого вигляду, як дьоготь.

За словами онкологів, кров, яка проникає у випорожнення з верхніх відділів кишківника, не виглядає яскраво-червоною - до моменту потрапляння в стілець вона перестає бути свіжою, стає темною і здатна зробити його схожим на смолу".

Симптоми раку кишківника можуть включати:

кровотечу із заднього проходу (прямої кишки) або кров у сечі

зміна стану калу, - наприклад, більш рідкий, більш часте сечовипускання або запор

ущільнення, яке лікар може відчути в задньому проході або животі, частіше з правого боку

відчуття необхідності напружити задній прохід навіть після відкриття для спорожнення кишківника

схуднення

біль в животі або задньому проході

втома та задишка, викликані більш низьким, ніж зазвичай, рівнем еритроцитів (анемія).

Також медики кажуть, що іноді рак може заблокувати кишківник. Це називається непрохідністю кишківника.

Симптоми непрохідності кишківника включають:

переймоподібні болі в животі

відчуття здуття

запор і нездатність переносити вітер.

Непрохідність кишківника - це невідкладна ситуація, наголошують експерти. Медики настійно рекомендують у таких випадках негайно звернутися до лікаря або відділення невідкладної допомоги у найближчій лікарні.

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