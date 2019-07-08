C*ка підзаборна: грузинський ведучий жорстко обматюкав Путіна в прямому ефірі

Телеведучий грузинського каналу "Руставі 2" Гіоргій Габунія російською мовою звернувся до президента РФ Володимира Путіна із грубою нецензурною лайкою. Матюки прозвучли в ефірі авторської програми "Посткриптум". Скандальне звернення викликало неоднозначну реакцію у чиновників, а вночі 8 липня канал тимчасово припинив мовлення через мітинг, що проходить під будівлею телекомпанії. Про це йдеться в повідомленні на сайт "Руставі 2".

Згідно із заявою, МВС Грузії не може забезпечити безпеку журналістів. Додамо, що гендиректор опозиційної телекомпанії Ніка Гварамія висловив думку, що акцією протесту перед будівлею "Руставі 2" керує влада країни.

Фото: поліція біля будівлі телеканалу (novost.ge)

Відео з промовою Габунія опубліковано в мережі. Користувач під ніком Vitauskas виклав ролик в Twitter 7 липня. (Попереджаємо, що на ньому звучить ненормативна лексика!)

"Добрий вечір, шановні телеглядачі! Ви дивитеся головний телеканал Грузії "Руставі-2". Ми починаємо передачу "Посткриптум", а я - ведучий цієї програми Гіоргій Габунія. В першу чергу хочу передати величезний, величезний привіт нашому великому другу президенту Росії Володимиру Володимировичу Путіну. Вовочка...", - почав своє звернення ведучий. Далі понеслась маса несхвальних грубих висловлювань на адресу російського президента.

Відео: twitter.com/Vitauskas_A

Після публікації ролика користувачі мережі стали жваво обговорювати таке звернення. Звучали неоднозначні висловлювання, але в цілому - велика частина підтримала ведучого.

Жорстко, але справедливо;

Це дуже красиво...

Я звичайно все розумію, але ... тут вони загнули. Дуже "подзаборнєнько" вийшло...

Скрін коментарів

Додамо, що гендиректор "Руставі 2" Ніка Гварамія розкритикував використання лайливих слів, які прозвучали у програмі Габунія, проте в цілому висловив солідарність і відмовився приносити вибачення.

За словами президента Грузії Саломе Зурабішвілі, "словесна агресія" телеведучого "йде врозріз з усіма грузинськими традиціями" і служить тільки для поділу і підвищення напруженості в країні, з Росією і в регіоні". При цьому глава держави жодних вибачень не принесла.

Нагадаємо, 7 липня 2019 комітет з політичних питань і безпеки Парламентської асамблеї Організації з безпеки і співробітництва в Європі (ОБСЄ) підтримав резолюцію про окупації Росією частини Грузії.

Як повідомлялося раніше, Володимир Путін нещодавно оскандалився, вживши у своїй промові на Міжнародному арктичному форумі незрозуміле слово, в якому багато явно почули нецензурщину.

Також ми писали про те, що президент РФ Володимир Путін обмовився, цитуючи відомого байкаря Івана Крилова, а саме - його популярний твір "Зозуля і Півень".