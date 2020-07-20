Відновлює волосся і потенцію: дієтологи назвали несподівані властивості дині

Диня – сезонна соковита ягода, яку багато хто чекає з самого початку літа. Для багатьох ця ягода і є символом літа. Однак крім свого смаку і незабутнього аромату, диня ще й дуже корисна. Дієтологи вирішили нагадати про головні nf несподівані переваги дині в самий розпал сезону.

Дієтологи уточнюють, що в дині 90% відводиться воді. У складі відсутній жир, але є багато вуглеводів (близько 7,5 г на 100 г продукту), білка менше ніж 1 грам, калорійність всього 36 Ккал. Велике скупчення вуглеводів швидко придушить втому і приведе організм в тонус. Через низьку кількість калорій від дині неможливо потовщати. Більш того, у дині є сечогінні речовини, які не тільки виведуть рідину, але і зайву жовч. Завдяки цьому підшлункова залоза розвантажується і легше працює. Проносний ефект дозволить швидко очистити організм, шкіру і схуднути.

Диня багата: нікотиновою кислотою (вітамін РР), ретинолом (вітамін А), інозитом (вітамін В8), на тіамін (вітамін В1), піридоксином (вітамін В6), рибофлавіном (вітамін В2), токоферолом (вітаміном Е), аскорбіновою кислотою (вітаміном С). Плоди зосереджують у собі клітковину, корисні органічні кислоти, амінокислоти (особливі білкові сполуки). З мінеральних речовин виділяють натрій, магній, хлор, фосфор, сірку, калій, йод, цинк, кремній, марганець, залізо, кобальт та інші. Якщо з'їсти 2 середніх шматочки дині, ви вгамуєте потребу організму в добовій дозі аскорбінової кислоти. Завдяки харчовим волокнам нормалізується стілець і вся робота ШКТ. Інозин, або рідкісний вітамін В8, профілактує цироз печінки, глюкоза підвищує життєвий тонус і настрій, бореться з реакцією психіки на стрес, нормалізує емоційну середу.

Диня стимулює нейрони головного мозку, примушуючи їх працювати в повну силу. Завдяки цьому поліпшується пам'ять, сприймання, слух. Плоди нормалізують нервову систему, зміцнюють судинні стінки, покращують циркуляцію крові. Наявність аскорбінової кислоти зміцнює імунітет, виключає авітаміноз організму. Ретинол зміцнює очні м'язи, змочує яблуко, сприятливо впливає на нирки. Кремній позитивно впливає на волосяну структуру, роблячи шевелюру гладкою і блискучою. Вітамін Е як природний антиоксидант виводить токсичні речовини та розгладжує шкіру від зморшок.

Диня використовується в лікувально-профілактичних цілях для боротьби з імпотенцією і порушенням репродуктивної діяльності. Плоди несуть користь вагітним жінкам. Диня є прекрасним засобом від токсикозу. Диня показана до прийому дівчатам під час менструального циклу. Всього парочка шматочків на добу підніме рівень гемоглобіну, наявність заліза виключить розвиток анемії. Фолієва кислота приводить у тонус жіночий організм, в період менопаузи - знижується чисельність"припливів", нормалізується артеріальний тиск, йдуть мігрені.

Диня багата амінокислотами, деякі з яких підривають здоров'я діабетиків. Не можна зловживати великою кількістю дині, через те, що це призведе до дискомфорту в організмі. Забороняється споживати продукт при гострій формі захворювання сечостатевих органів і жовчного міхура. При загостренні гастриту, виразки або захворюваннях прямої кишки, забороняється споживати диню в будь-якій кількості.

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