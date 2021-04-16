Запалення кишківника: від яких продуктів варто відмовитися

Нове дослідження групи голландських вчених дозволило краще зрозуміти взаємозв'язок між харчуванням, кишковими бактеріями і запаленням кишківника.

Дослідження, в якому взяли участь майже 1,5 тисячі осіб, виявило стійку зв'язок між прозапальними видами бактерій і дієтами з високим вмістом фаст-фуду, цукру і продуктів тваринного походження.

Дослідники проаналізували зразки стільця 1425 осіб. Близько 550 суб'єктів страждали запальним захворюванням кишківника або синдромом роздратованого кишківника, в той час, як інша частина когорти була здорова. Всі випробовувані також заповнили анкету, що дозволило відстежити їх звички харчування.

Вчені з'ясували перетравлена їжа та їжа тваринного походження сприяє збільшенню кількості шкідливих бактерій і сигнальних шляхів синтезу ендотоксинів.

При цьому, у тих, хто харчувався рослинною їжею і рибою, виявили багато організмів, які виділяють коротколанцюгові жирні кислоти, і сигнальних шляхів метаболізму поживних речовин.

Від яких продуктів треба відмовитися, щоб зменшити запальні процеси в кишківнику

продуктів тваринного походження;

цукру;

переробленої їжі;

міцного алкоголю.

Продукти, які цілюще впливають на мікрофлору кишківника