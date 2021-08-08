RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди

Ним захоплювалися і ненавиділи: найпровокаційніші картини Ройтбурда

Автор: Світлана Мащенко

Олександр Ройтбурд, що помер 8 серпня у віці 59 років, був яскравим представником Південноукраїнської художньої школи, а також постмодернізму. За останні роки він відновив Одеський художній музей, директором якого був.

Якими найяскравішими роботами запам'ятався художник, якого любили і в той же час ненавиділи, називаючи "порнографом, який малює картини лайном" - читайте нижче в нашому матеріалі.

Його роботи називали "фекально-генітальним живописом". Він був провокатором, скандалістом, думав різко, говорив прямо, в тому числі і через свої роботи.

Нижче дивіться роботи генія-провокатора, життя якого обірвалося так рано.

Кубістичний пейзаж з церквою

Ленін

Мао Дзедун

Передчуття гібридної війни

Портрет дами в білому

Зазначимо, що в Міністерстві культури вже заявити про плани створення нового музею сучасного мистецтва. Саме про це мріяв Ройтбурд, який очолив Одеський художній музей 19 березня 2018-го.

Олександру Анатолійовичу музей дістався в аварійному стані. Зі стелі в залах текла вода, на підлозі стояли відра, а експозиція не оновлювалася з 1987 року.

Зараз в будівлі свіжий ремонт, новий дах і освітлення. На третьому поверсі ОХМ відразу сім залів з картинами від 1920-х до 2020-го. Командамузею регулярно оновлювала фонд, купуючи картини сучасних художників, в тому числі і на дохід Ройтбурда, які він отримував, ставши депутатом обласної ради.

Нагадаємо, що про смерть художника стало відомо в неділю, 8 серпня. В останні роки він боровся з онкологією, але незважаючи на це старанно працював над своєю мрією - створенням музею сучасного мистецтва в "Південній Пальмірі".

Читайте РБК-Україна в Google News
художникАлександр Ройтбурд