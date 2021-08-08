Ним захоплювалися і ненавиділи: найпровокаційніші картини Ройтбурда

Його роботи називали "фекально-генітальним живописом". Він був провокатором, скандалістом, думав різко, говорив прямо, в тому числі і через свої роботи.

Нижче дивіться роботи генія-провокатора, життя якого обірвалося так рано.

Кубістичний пейзаж з церквою

Ленін

Мао Дзедун

Передчуття гібридної війни

Портрет дами в білому

Зазначимо, що в Міністерстві культури вже заявити про плани створення нового музею сучасного мистецтва. Саме про це мріяв Ройтбурд, який очолив Одеський художній музей 19 березня 2018-го.

Олександру Анатолійовичу музей дістався в аварійному стані. Зі стелі в залах текла вода, на підлозі стояли відра, а експозиція не оновлювалася з 1987 року.

Зараз в будівлі свіжий ремонт, новий дах і освітлення. На третьому поверсі ОХМ відразу сім залів з картинами від 1920-х до 2020-го. Командамузею регулярно оновлювала фонд, купуючи картини сучасних художників, в тому числі і на дохід Ройтбурда, які він отримував, ставши депутатом обласної ради.