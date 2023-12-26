Вши у ребенка: как быстро от них избавиться и какие препараты могут помочь

Каким бывает педикулез

Вши могут жить в разных условиях, в зависимости от чего различают несколько типов педикулеза:

головной педикулез - вошь паразитирует на волосистой части головы

платяной педикулез - вошь живет в одежде человека и на постельном белье, переходит на кожу на теле, чтобы питаться

лобковый педикулез появляется на коже и волосах в области лобка, реже - на волосистой части груди, ресницах и бровях

Как обнаружить педикулез у ребенка

Для того чтобы выявить вшей у ребенка, достаточно тщательно осмотреть волосяную часть головы. Лучше всего это делать с мокрыми волосами при хорошем свете.

Просто расчесывайте волосы расческой с большим количеством зубцов.

Если вы увидите у ребенка вши, лучше воздержитесь от посещения детских площадок, школ, садиков или других общественных мест.

Также следует обратиться к педиатру, чтобы он определил целесообразность лечения. Педикулез лечат только в случае наличия гнид и живых вшей или нимф. В случае с гнидами можно обойтись влажным лечением.

Первые признаки болезни обычно проявляются на седьмой-восьмой день после заражения. Заражение происходит от человека к человеку.

Расчески для вычесывания гнид из волос (фото: instagram.com/dr_akhtarniia)

Симптомы педикулеза

Зуд в местах укусов. Он может начаться даже через 2-4 недели после заражения.

Нервность и раздражительность.

Нарушение сна.

Красные пятна от расчесывания на коже.

Наличие гнид в волосах.

Как лечить педикулез

Для борьбы с вшами применяют лекарственные и косметические средства на основе малатиона, линдана, перметрина, карбарила.



Самые распространенные варианты:

"пара плюс" – комбинация малатиона и перметрина в форме аэрозоля для наружного применения

средства на основе бензилобензоната - кремы, мази, эмульсии для наружного применения

солантра, противопаразитарный препарат

После нанесения выбранного средства на волосы на голову нужно надеть полиэтиленовую шапочку, а сверху обернуть полотенцем.

Одновременно с лечением следует проводить процедуру вычесывания по меньшей мере каждые 3-4 дня. Лучше всего это работает в комплексе с противопедикулезными средствами.

Если у вашего ребенка есть противопоказания к применению средств с инсектицидами, их можно заменить препаратами на основе эфирных масел. Врач приводит примеры таких средств:

Средства против педикулеза на основе эфирных масел (фото: instagram.com/dr_akhtarniia)