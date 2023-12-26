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Вши у ребенка: как быстро от них избавиться и какие препараты могут помочь

Что делать с вшами у ребенка (иллюстративное фото: Freepik)
Автор: Юлия Гаюк

Педикулез - это заболевание людей, характеризующееся появлением и паразитированием вшей на коже и волосах человека. Укусы этих насекомых влекут зуд и дискомфорт. Чаще всего педикулез развивается у детей.

РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на пост дерматолога Виктории Ахтарнии в Instagram рассказывает, как вовремя выявить педикулез и что с ним делать.

Каким бывает педикулез

Вши могут жить в разных условиях, в зависимости от чего различают несколько типов педикулеза:

  • головной педикулез - вошь паразитирует на волосистой части головы
  • платяной педикулез - вошь живет в одежде человека и на постельном белье, переходит на кожу на теле, чтобы питаться
  • лобковый педикулез появляется на коже и волосах в области лобка, реже - на волосистой части груди, ресницах и бровях

Как обнаружить педикулез у ребенка

Для того чтобы выявить вшей у ребенка, достаточно тщательно осмотреть волосяную часть головы. Лучше всего это делать с мокрыми волосами при хорошем свете.

Просто расчесывайте волосы расческой с большим количеством зубцов.

Если вы увидите у ребенка вши, лучше воздержитесь от посещения детских площадок, школ, садиков или других общественных мест.

Также следует обратиться к педиатру, чтобы он определил целесообразность лечения. Педикулез лечат только в случае наличия гнид и живых вшей или нимф. В случае с гнидами можно обойтись влажным лечением.

Первые признаки болезни обычно проявляются на седьмой-восьмой день после заражения. Заражение происходит от человека к человеку.

Расчески для вычесывания гнид из волос (фото: instagram.com/dr_akhtarniia)

Симптомы педикулеза

  • Зуд в местах укусов. Он может начаться даже через 2-4 недели после заражения.
  • Нервность и раздражительность.
  • Нарушение сна.
  • Красные пятна от расчесывания на коже.
  • Наличие гнид в волосах.

Как лечить педикулез

Для борьбы с вшами применяют лекарственные и косметические средства на основе малатиона, линдана, перметрина, карбарила.

Самые распространенные варианты:

  • "пара плюс" – комбинация малатиона и перметрина в форме аэрозоля для наружного применения
  • средства на основе бензилобензоната - кремы, мази, эмульсии для наружного применения
  • солантра, противопаразитарный препарат

После нанесения выбранного средства на волосы на голову нужно надеть полиэтиленовую шапочку, а сверху обернуть полотенцем.

Одновременно с лечением следует проводить процедуру вычесывания по меньшей мере каждые 3-4 дня. Лучше всего это работает в комплексе с противопедикулезными средствами.

Если у вашего ребенка есть противопоказания к применению средств с инсектицидами, их можно заменить препаратами на основе эфирных масел. Врач приводит примеры таких средств:

Средства против педикулеза на основе эфирных масел (фото: instagram.com/dr_akhtarniia)

Раньше мы рассказывали, как правильно мыть расчески для волос, чтобы они сияли каждый день.

Читайте также, какие цвета волос будут в тренде в 2024 году.

Кроме того, мы сообщали о том, что конкурс "Мисс Франция" впервые выиграла девушка с короткими волосами, но ее за это затравили.

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