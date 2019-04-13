За вісім місяців 1071 ДТП: Супрун назвала найбільш небезпечний вид транспорту

Супрун дала рекомендації, як убезпечити себе на дорогах
Уляна Супрун розповіла, чому велосипед є найнебезпечнішим видом транспорту і поділилася рекомендаціями, як убезпечити себе на дорогах. Про це в. о. міністра охорони здоров'я заявила в соціальній мережі Facebook.
За словами Супрун, поїздки на велосипеді дуже корисні для організму. Вони дозволяють покращити здоров'я серця і судин, гнучкість і силу м'язів, допомагають боротися з тривогою і стресом, зберігати вагу в нормі.
Проте їзда на велосипеді не так безпечна, як може здатися. За даними Управління безпеки дорожнього руху, за перші 8 місяців 2017 було зафіксовано 1071 ДТП з велосипедистами. В них загинуло 139 осіб.
Здебільшого аварії можна було б уникнути, але учасники руху не дотримувалися правил дорожнього руху. Тому Супрун розповіла про важливі правила безпеки, які повинен дотримуватися кожен свідомий велосипедист:
Фото: (facebook.com/ulanasuprun)
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