Увірвуться дощі і штормовий вітер: де очікується сама неприємна погода

Погода в Україні знову зіпсується. Після кількох теплих днів в країну повернеться сильний штормовий вітер, а частину України почне заливати дощами.

На сході країни опади не очікуються, вдень невелика хмарність. Однак підніметься сильний вітер, до штормових поривів. Вночі в регіоні +6 +9 градусів, вдень прогріється до +19 +21 градус.

На півдні сонячно, без опадів, сильний вітер. Нічна температура повітря складе +6 +9 градусів, вдень від +17 до +20 градусів. У Криму буде прохолодніше, але без опадів. Вночі +6 +8 градусів, удень всього +14 +16 градусів.

Північні області затягне хмарами, очікується сильний дощ. Вітер південно-західний, штормовий. Вночі від +6 до +8 градусів, вдень +16 +18 градусів.

Західні області накриє зливами, місцями можливі грози. Вночі в регіоні очікується від +7 до +9 градусів, вдень від +14 до +18 градусів. Вітер до 12-15 м/с.

В центральній частині країни дощі зачеплять Черкаську область, на решті території – сухо. Температура вночі коливатиметься від +6 до +9 градусів, удень стовпчики термометрів покажуть від +18 до +21 градуса.

У Києві 25 квітня очікується похмура і дощова погода. Вночі від +8 до +10 градусів, удень повітря прогріється до +17 +19 градусів.

Карта погоди в Україні на 25 квітня

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що синоптики попередили про сильне погіршення погоди.