Не враги для фигуры: диетолог рассказала, чего не нужно бояться есть при похудении

Что следует знать об углеводах

По словам эксперта, углеводы, напротив, являются друзьями при здоровом похудении и хорошем самочувствии.

Углеводы следует оправдать и вернуть в рационы. Важно:

предпочтение отдайте сложным углеводам (цельнозерновая крупа, хлеб, бобовые)

быстрые углеводы уменьшите в рационе (сахар, пирожные, конфеты)

в сутки в среднем нужно человеку 150 - 250 г углеводов в зависимости от физической активности

Многие считают углеводы врагами для фигуры. В частности, то, что они являются причиной отеков, появления инсулино-резистентности, сахарного диабета и лишних килограммов.

Однако они являются важным макронутриентом в питании каждого человека.

Дело в другом, что есть разные углеводы - сложные и простые.

Основной рекомендацией для большинства является то, что основа рациона должна состоять из сложных углеводов - это цельнозерновая крупа, цельнозерновой хлеб и бобовые.

Польза сложных углеводов

Именно сложные углеводы медленнее усваиваются организмом, дольше сохраняют сытость, не приводят к скачкам глюкозы и инсулина.

"Поэтому уверенно можем сказать, что сложные углеводы не являются врагами, а наоборот друзьями. Ведь именно они являются источником энергии для организма. От углеводов не набирают вес, а наоборот они важны для здорового похудения", - рассказала нутрициолог.

В среднем каждому человеку нужно ежедневно употреблять 3-4 г на килограмм веса углеводов, что равно150 г в сутки.

Основным источником сложных углеводов являются продукты растительного происхождения:

бобовые (фасоль, горох, чечевица)

цельнозерновые (все виды крупы, мука грубого помола, макароны из муки грубого помола)

овощи и фрукты (свекла, морковь, кабачки, бананы, тыква, картофель)

Важно знать, что сбалансированное питание является залогом здоровья и хорошего самочувствия.