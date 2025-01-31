Враг или союзник? Диетолог рассказал всю правду о крахмале

Какие бывают виды крахмала?

Крахмал бывает трех типов:

Быстро усваиваемый - содержится в вареном картофеле и белом хлебе, быстро расщепляется и повышает уровень сахара в крови.

Медленно усваиваемый - содержится в цельнозерновых продуктах и дает длительное ощущение сытости.

Резистентный (устойчивый) - не переваривается полностью, но способствует здоровью кишечника, поскольку работает как клетчатка.

Чем полезен крахмал?

Энергия - обеспечивает организм глюкозой для нормального функционирования.

- обеспечивает организм глюкозой для нормального функционирования. Клетчатка - поддерживает здоровье пищеварительной системы, регулирует уровень сахара в крови.

- поддерживает здоровье пищеварительной системы, регулирует уровень сахара в крови. Насыщение - помогает дольше чувствовать себя сытым, что важно для контроля веса.

За чем именно надо следить при потреблении?

Хотя крахмал - важный элемент питания, людям с диабетом нужно контролировать его потребление, чтобы избегать резких скачков уровня сахара в крови. Также следует отдавать предпочтение полезным источникам - цельнозерновым крупам, бобовым, овощам.

Диетолог резюмировал, что крахмал - не враг фигуры и здоровья, если употреблять его правильно. Выбирайте полезные источники и придерживайтесь баланса.