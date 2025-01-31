Враг или союзник? Диетолог рассказал всю правду о крахмале

Крахмал - это сложный углевод, содержащийся во многих продуктах питания, таких как картофель, рис, хлеб, зерновые, овощи и фрукты. Он является основным источником энергии для организма, ведь превращается в глюкозу - основное "топливо" для клеток.
Всю правду о крахмале рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на пост диетолога Олега Швеца в Facebook.
Крахмал бывает трех типов:
Быстро усваиваемый - содержится в вареном картофеле и белом хлебе, быстро расщепляется и повышает уровень сахара в крови.
Медленно усваиваемый - содержится в цельнозерновых продуктах и дает длительное ощущение сытости.
Резистентный (устойчивый) - не переваривается полностью, но способствует здоровью кишечника, поскольку работает как клетчатка.
Хотя крахмал - важный элемент питания, людям с диабетом нужно контролировать его потребление, чтобы избегать резких скачков уровня сахара в крови. Также следует отдавать предпочтение полезным источникам - цельнозерновым крупам, бобовым, овощам.
Диетолог резюмировал, что крахмал - не враг фигуры и здоровья, если употреблять его правильно. Выбирайте полезные источники и придерживайтесь баланса.
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