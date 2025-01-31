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Враг или союзник? Диетолог рассказал всю правду о крахмале

Пятница 31 января 2025 08:52
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Враг или союзник? Диетолог рассказал всю правду о крахмале Фото: Что надо знать о крахмале (freepik.com)
Автор: Людмила Жукова
Эксперт: Олег Швец

Крахмал - это сложный углевод, содержащийся во многих продуктах питания, таких как картофель, рис, хлеб, зерновые, овощи и фрукты. Он является основным источником энергии для организма, ведь превращается в глюкозу - основное "топливо" для клеток.

Всю правду о крахмале рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на пост диетолога Олега Швеца в Facebook.

Какие бывают виды крахмала?

Крахмал бывает трех типов:

Быстро усваиваемый - содержится в вареном картофеле и белом хлебе, быстро расщепляется и повышает уровень сахара в крови.

Медленно усваиваемый - содержится в цельнозерновых продуктах и дает длительное ощущение сытости.

Резистентный (устойчивый) - не переваривается полностью, но способствует здоровью кишечника, поскольку работает как клетчатка.

Чем полезен крахмал?

  • Энергия - обеспечивает организм глюкозой для нормального функционирования.
  • Клетчатка - поддерживает здоровье пищеварительной системы, регулирует уровень сахара в крови.
  • Насыщение - помогает дольше чувствовать себя сытым, что важно для контроля веса.

За чем именно надо следить при потреблении?

Хотя крахмал - важный элемент питания, людям с диабетом нужно контролировать его потребление, чтобы избегать резких скачков уровня сахара в крови. Также следует отдавать предпочтение полезным источникам - цельнозерновым крупам, бобовым, овощам.

Диетолог резюмировал, что крахмал - не враг фигуры и здоровья, если употреблять его правильно. Выбирайте полезные источники и придерживайтесь баланса.

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