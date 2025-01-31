Враг или союзник? Диетолог рассказал всю правду о крахмале

Фото: Что надо знать о крахмале (freepik.com)

Крахмал - это сложный углевод, содержащийся во многих продуктах питания, таких как картофель, рис, хлеб, зерновые, овощи и фрукты. Он является основным источником энергии для организма, ведь превращается в глюкозу - основное "топливо" для клеток.

Всю правду о крахмале рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на пост диетолога Олега Швеца в Facebook.

Какие бывают виды крахмала? Крахмал бывает трех типов: Быстро усваиваемый - содержится в вареном картофеле и белом хлебе, быстро расщепляется и повышает уровень сахара в крови. Медленно усваиваемый - содержится в цельнозерновых продуктах и дает длительное ощущение сытости. Резистентный (устойчивый) - не переваривается полностью, но способствует здоровью кишечника, поскольку работает как клетчатка. Чем полезен крахмал? Энергия - обеспечивает организм глюкозой для нормального функционирования.

- обеспечивает организм глюкозой для нормального функционирования. Клетчатка - поддерживает здоровье пищеварительной системы, регулирует уровень сахара в крови.

- поддерживает здоровье пищеварительной системы, регулирует уровень сахара в крови. Насыщение - помогает дольше чувствовать себя сытым, что важно для контроля веса. За чем именно надо следить при потреблении? Хотя крахмал - важный элемент питания, людям с диабетом нужно контролировать его потребление, чтобы избегать резких скачков уровня сахара в крови. Также следует отдавать предпочтение полезным источникам - цельнозерновым крупам, бобовым, овощам. Диетолог резюмировал, что крахмал - не враг фигуры и здоровья, если употреблять его правильно. Выбирайте полезные источники и придерживайтесь баланса.