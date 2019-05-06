Я б взагалі морду їм розбила: у київській школі скандал через агресивного вчителя

Колаж РБК-Україна

Вчитель погрожував покалічити дітей

У київській школі неадекватна викладачка погрожувала покалічити дітей. Гнівні крики вчительки записала одна з учениць на диктофон, про що інформує Сніданок з 1+1.

Спочатку ролик був опублікований в одній з соцмереж матір'ю 13-річної дівчинки. Однак новина про даний інцидент досить швидко розлетілася.

На записі можна було почути гнівні фрази: "Що, у групи тічка почалась?", "Послали? Мене теж учні посилають. Так що мені робити... Б-клас у понеділок с***ю обізвав...", "Я б взагалі морду їм розбила й вікно викинула. Повірте. І спала б спокійно".

Киянка Svetlana Medvedyk прокоментувала дану ситуацію в Facebook і написала: "Щоб потім не кричали: "Захистіть вчителів". Адже якщо я вийду захищати свою дитину, то згадаю фрази і "як хочеться вас убити", і те, що моїй донці, як і всім у класі, неодноразово говорили, що вони всі тупі нездари і що їх усіх чекає робота двірниками".

У кінцевому підсумку з матір'ю постраждалої зв'язалася директор школи і запропонувала зустрітися для рішення конфлікту. Вчитель, яка не добирала слів у спілкуванні з дітьми, вирішили дати другий шанс.

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