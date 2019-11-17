І взагалі "громадянська війна": в одеському кафе розгорівся скандал з "русским миром"

В Одесі в одній з чебуречних розгорівся скандал через російський канал
В одному з закладів Одеси, незважаючи на війну на Донбасі, транслюють російський канал "Россия24". Пропагандистське ТБ помітили в чебуречній, яка знаходиться на Олександрівському проспекті. Мало того, в закладі війну на Донбасі називають "громадянською". Про це на своїй сторінці у Twitter повідомив користувач під ніком "Пухнастий українобот".
"Одеса. Чебуречна на Олександрівському проспекті. З нахабним рилом показують "Росія 24". На моє запитання, чи ви вважаєте це правильним, відповіли, що вважають правильним, і взагалі громадянська війна!" - повідомив блогер в соцмережі.
В коментарях українці обурені поведінкою співробітників закладу і вимагають від блогера назвати точну адресу та назву кафе.
Скріншот коментарів (twitter.com/UaArtem)